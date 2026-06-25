Mieszkańcy decydują, gmina realizuje. Fundusz sołecki po raz pierwszy w Kraszewicach

To pierwszy taki rok w gminie Kraszewice. Sołectwa dostały własne pieniądze na ''swoje'' potrzeby, a o ich przeznaczeniu zdecydowali mieszkańcy podczas zebrań wiejskich.

Dzięki temu w różnych miejscowościach mają zostać zrealizowane mniejsze inwestycje i zakupy. W planach są między innymi remonty świetlic i sal wiejskich, montaż oświetlenia LED, a także przygotowanie dokumentacji potrzebnej do kolejnych zadań. Pieniądze mają pomóc w realizacji projektów, które mieszkańcy uznali za najważniejsze dla swoich miejscowości.

Do tej pory nie mieliśmy funduszu sołeckiego. W ubiegłym roku Rada Gminy Kraszewice wyraziła zgodę na wyodrębnienie takiego funduszu sołeckiego w budżecie i w tym roku realizujemy go po raz pierwszy. Uczymy się go tak naprawdę. Ten pierwszy rok jest chyba taki najmniej przewidywalny, bo nie wiemy jak to będzie, ale zaczęliśmy go realizować - mówi wójt Kraszewic, Marta Pijanka.

Kwota, którą otrzymało każde sołectwo, nie jest jednakowa. Zależy od liczby mieszkańców. Im większa miejscowość, tym większa pula środków do wykorzystania.

W ramach tego funduszu sołeckiego mamy zaplanowanych bardzo wiele takich mniejszych zadań związanych z remontem sal, związanych z zakupem lamp ledowych, związanych z opracowaniem dokumentacji nawet na drogę gminną czy tutaj na rozbudowę amfiteatru w Kraszewicach. Także te pieniądze są tutaj do dyspozycji sołtysów i to mieszkańcy na zebraniu wiejskim decydowali, na co te pieniądze chcieliby, aby były przeznaczone - dodaje wójt.

Łącznie na fundusz sołecki w budżecie gminy Kraszewice przeznaczono niespełna 600 tysięcy złotych.