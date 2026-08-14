Długi weekend na drogach. Policja sprawdzi prędkość i trzeźwość kierowców

Część osób już wyjechała, inni dopiero ruszą w trasę. To oznacza większy ruch na drogach, jak zawsze przy okazji dłuższych weekendów. I jak zawsze też policjanci będą kontrolować kierowców. Sprawdzą ich prędkość i trzeźwość. Zobaczą też, czy samochody są sprawne, pasażerowie mają zapięte pasy, a dzieci są przewożone w fotelikach.

Policja apeluje, by nie spieszyć się za kierownicą. Przed wyjazdem trzeba sprawdzić samochód i zaplanować trasę. Podczas długiej podróży warto robić przerwy. Zmęczony kierowca może być dużym zagrożeniem.

Wiele osób spędzi wolne dni nad wodą. I tu także policja ma kilka wskazówek. Do kąpieli trzeba wybierać miejsca, w których jest ratownik. Nie wolno wchodzić do wody po alkoholu ani skakać na główkę tam, gdzie nie znamy dna.

Dmuchany materac i koło nie nadają się do wypływania na głęboką wodę. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką dorosłych. Nawet chwila nieuwagi może skończyć się tragedią.

Wyjazd to także okazja dla złodziei. Przed podróżą trzeba też dobrze zamknąć dom lub mieszkanie. Warto sprawdzić wszystkie drzwi, okna, garaż i budynki gospodarcze. O pomoc można poprosić zaufanego sąsiada, który zwróci uwagę na posesję. Policja radzi też, aby nie zostawiać cennych rzeczy w łatwo dostępnych miejscach.