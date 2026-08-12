Pięć kilometrów na Końcu Świata. Można pobiec albo ruszyć z kijkami. Zapisy trwają

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-08-12 10:59

Biegacze i miłośnicy marszu nordic walking spotkają się na Końcu Świata. Do pokonania będzie 5 km. Trasa poprowadzi przez las, wokół stawu Łoza. To wszystko już 20 września. Zapisy trwają.

Tablica z nazwą miejscowości Koniec Świata na tle lasu i zgromadzonych ludzi. O biegu przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: Barbara Źródlewska-Olejnik

Bieg rozpocznie się o godzinie 13:00. Chwilę później, o 13:02, wystartuje marsz nordic walking. Do pokonania jest 5 km.

Trasa poprowadzi leśnymi drogami wokół stawu Łoza. Będzie oznaczona kolorowymi taśmami i strzałkami. W kilku miejscach pojawią się także strażacy z OSP.

Każdy, kto dotrze do mety, dostanie medal i posiłek regeneracyjny. Najlepsi otrzymają statuetki. Czas uczestników będzie mierzony za pomocą chipów.

Zapisy przez internet potrwają do 17 września. Jest limit miejsc - 100 dla biegu i 100 dla marszu nordic walking. Jeśli nie wszystkie zostaną zajęte, będzie można zgłosić się jeszcze w dniu zawodów.

Można wystartować także z psem. Właściciele czworonogów ustawią się na końcu, a pies musi mieć szelki przeznaczone do biegania.

Bieg i marsz będą częścią Festiwalu „Smaki Jesieni na Końcu Świata”. Podczas imprezy zbierane będą pieniądze na zakup defibrylatora AED. We wrześniu ruszą też zapisy na bieg dla dzieci.

plakat
Autor: Urząd Gminy Kraszewice/ Materiały prasowe
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