Pięć kilometrów na Końcu Świata. Można pobiec albo ruszyć z kijkami. Zapisy trwają

Bieg rozpocznie się o godzinie 13:00. Chwilę później, o 13:02, wystartuje marsz nordic walking. Do pokonania jest 5 km.

Trasa poprowadzi leśnymi drogami wokół stawu Łoza. Będzie oznaczona kolorowymi taśmami i strzałkami. W kilku miejscach pojawią się także strażacy z OSP.

Każdy, kto dotrze do mety, dostanie medal i posiłek regeneracyjny. Najlepsi otrzymają statuetki. Czas uczestników będzie mierzony za pomocą chipów.

Zapisy przez internet potrwają do 17 września. Jest limit miejsc - 100 dla biegu i 100 dla marszu nordic walking. Jeśli nie wszystkie zostaną zajęte, będzie można zgłosić się jeszcze w dniu zawodów.

Można wystartować także z psem. Właściciele czworonogów ustawią się na końcu, a pies musi mieć szelki przeznaczone do biegania.

Bieg i marsz będą częścią Festiwalu „Smaki Jesieni na Końcu Świata”. Podczas imprezy zbierane będą pieniądze na zakup defibrylatora AED. We wrześniu ruszą też zapisy na bieg dla dzieci.

Autor: Urząd Gminy Kraszewice/ Materiały prasowe