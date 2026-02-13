Policja po akcji „Truck & Bus”. 38 kontroli i autokar bez przeglądu

Akcja była częścią międzynarodowych działań koordynowanych przez ROADPOL. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez dokładne kontrole ciężarówek i autobusów.

11 lutego funkcjonariusze z komendy policji w Ostrzeszowie sprawdzili łącznie 38 pojazdów - 24 samochody ciężarowe oraz 6 autokarów. Kontrole dotyczyły m.in. stanu technicznego, dokumentów oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

W efekcie nałożono 16 mandatów za zły stan techniczny pojazdów ciężarowych. Czterech kierowców ciężarówek zostało także ukaranych za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym.

Najpoważniejsze nieprawidłowości wykryto w jednym z autokarów, który codziennie dowozi dzieci do szkoły. Pojazd nie miał ważnego badania technicznego - przegląd stracił ważność około dwa tygodnie wcześniej. Mandat otrzymał właściciel firmy przewozowej.

Policja zapowiada kolejne kontrole i podkreśla, że takie działania mają przede wszystkim chronić pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.