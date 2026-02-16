Prawie 340 tysięcy złotych wsparcia dla mieszkańców. Program „Aktywny Samorząd” w 2025 roku

Program „Aktywny Samorząd” skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami i ma pomagać w codziennym funkcjonowaniu, pracy oraz edukacji. Realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W ubiegłym roku w powiecie ostrzeszowskim zarejestrowano 87 wniosków na łączną kwotę ponad 493 tysięcy złotych. Do końca grudnia wypłacono 339 934,37 zł. Wsparcie otrzymało 81 osób.

Najwięcej środków przeznaczono na zakup nowoczesnych protez kończyn - 94 839 zł. Sporo pieniędzy trafiło także na sprzęt ułatwiający poruszanie się. Na zakup wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym wypłacono 29 380 zł, a na ich naprawę i utrzymanie sprawności technicznej ponad 20 tysięcy złotych. 34 539 zł przeznaczono na skutery elektryczne lub oprzyrządowanie do wózków ręcznych.

Program obejmował również pomoc w zakupie sprzętu komputerowego i oprogramowania - tu wypłacono 22 579,60 zł. Dofinansowano także uzyskanie prawa jazdy oraz montaż oprzyrządowania do samochodów dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.

Wsparcie dotyczyło również edukacji. W ramach Modułu II, czyli pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, wypłacono 111 774 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 29 osób.

Środki trafiły także do osób wymagających wentylacji domowej - łącznie 14 400 zł - oraz na dofinansowanie opieki nad dzieckiem osoby z niepełnosprawnością.

Na realizację programu w 2025 roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał powiatowi ponad 422 tysiące złotych. Środki mogą być rozliczane do 15 kwietnia 2026 roku.