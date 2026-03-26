Będą pieniądze na szkolenia pracowników. Nabór wniosków ruszy w kwietniu

Jagoda Mośpan
2026-03-26 10:03

850 tysięcy złotych na szkolenia dla pracowników. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie ogłasza nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Pracodawcy będą mieć tydzień na zgłoszenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie przygotowuje się do uruchomienia naboru wniosków o dofinansowanie szkoleń dla pracowników. Chodzi o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, z których mogą skorzystać pracodawcy.

Od kilku lat powiatowe urzędy pracy dysponują środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego. To są środki, które są adresowane dla osób już zatrudnionych, czyli pracujących. Pracodawca, który na przykład chciałby podnieść kompetencje swoim pracownikom, ma możliwość korzystania z środków KFS-u. Nie musi uszczuplać swojego budżetu szkoleniowego, tylko korzysta właśnie z tych środków. Wnioski składają pracodawcy - mówi dyrektor Urzędu Pracy w Ostrzeszowie, Ewa Rycerska.

Wnioski będzie można składać od 8 do 14 kwietnia. Nabór odbywa się wyłącznie elektronicznie przez portal praca.gov.pl. Dokumenty złożone przed lub po terminie nie będą rozpatrywane. 

Do podziału jest 850 tysięcy złotych. Pieniądze można przeznaczyć na różnego rodzaju szkolenia, głównie specjalistyczne.

Wnioski będą oceniane do 45 dni od zakończenia naboru.

Przeczytaj także:
Kręcony w Ostrzeszowie i okolicach trafia do kin. „Algorytm życia” już na ekran…
Quiz językowy tylko dla odważnych. Sprawdź, czy mógłbyś pracować w radiu lub telewizji
Pytanie 1 z 10
Jak wypowiesz to słowo?