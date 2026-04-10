Aromaty, relaks i chwila dla siebie. „Kobieca Przestrzeń Rozwoju” już w poniedziałek w Ostrzeszowie

Jagoda Mośpan
2026-04-10 20:15

Wśród zwycięskich projektów zeszłorocznego Budżetu Obywatelskiego w Ostrzeszowie znalazło się coś specjalnie dla kobiet - cykl spotkań pod hasłem „Kobieca Przestrzeń Rozwoju”. I właśnie rusza jego pierwsza odsłona. Będzie pachnąco i … całkiem praktycznie.

zdjęcie poglądowe

Autor: irakudryavtseva/ Pixabay.com

13 kwietnia w bibliotece w Ostrzeszowie odbędą się warsztaty „Aromatyczne wsparcie emocji, czyli o tym, jak zapach wspiera Twoje emocje i dobrostan”. Spotkania będą dwa. Pierwsze o godz. 16:30, drugie o 18:15.

Zajęcia poprowadzi Zofia Maciaczyk, która wprowadzi uczestniczki w świat olejków eterycznych. Będzie o tym, jak działają zapachy, jak wpływają na nastrój i - co najważniejsze - jak dobrać je do własnych potrzeb. Czyli trochę wiedzy, trochę relaksu i coś, co można wykorzystać na co dzień.

To nie będą tylko „pogadanki”. W trakcie warsztatów każda z uczestniczek stworzy własną bransoletkę do aromaterapii. Taki mały gadżet, który może pomóc się wyciszyć, dodać energii albo po prostu poprawić humor - w zależności od tego, co akurat jest potrzebne.

Obowiązują zapisy. Można to zrobić telefoniczne, pod numerem 661 529 324. Liczba miejsc jest ograniczona, więc warto się pospieszyć.

