Zabierz książkę na wakacje i ... wygraj nagrodę! Biblioteka w Ostrzeszowie ogłasza konkurs fotograficzny

Wakacje i książka? Biblioteka w Ostrzeszowie zachęca do udziału w konkursie fotograficznym „Zabierz książkę na wakacje”.

Zasady są proste. Wystarczy zrobić zdjęcie książki lub czytnika z e-bookiem w wakacyjnej scenerii. Może to być fotografia z urlopu, wycieczki, ogrodu, plaży czy gór.

Każdy może przesłać jedno zdjęcie. Praca musi być autorska.

Zdjęcia trzeba wysłać na Messengera Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów. Czas jest do 15 sierpnia.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Wyniki zostaną ogłoszone podczas bibliotecznego mini pikniku na zakończenie wakacji.

Pełny regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej biblioteki.

Autor: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika/ Facebook