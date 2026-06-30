Zabierz książkę na wakacje i ... wygraj nagrodę! Biblioteka w Ostrzeszowie ogłasza konkurs fotograficzny

Wakacje i książka? Biblioteka w Ostrzeszowie zachęca do udziału w konkursie fotograficznym „Zabierz książkę na wakacje”.
Zasady są proste. Wystarczy zrobić zdjęcie książki lub czytnika z e-bookiem w wakacyjnej scenerii. Może to być fotografia z urlopu, wycieczki, ogrodu, plaży czy gór.
Każdy może przesłać jedno zdjęcie. Praca musi być autorska.
Zdjęcia trzeba wysłać na Messengera Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów. Czas jest do 15 sierpnia.
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Wyniki zostaną ogłoszone podczas bibliotecznego mini pikniku na zakończenie wakacji.
Pełny regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej biblioteki.