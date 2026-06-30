Zabierz książkę na wakacje i ... wygraj nagrodę! Biblioteka w Ostrzeszowie ogłasza konkurs fotograficzny

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-06-30 10:03

Książka na plaży, w górach, nad jeziorem, a może na leżaku we własnym ogrodzie? Biblioteka w Ostrzeszowie ogłasza wakacyjny konkurs fotograficzny. Wystarczy zrobić jedno zdjęcie i przesłać je do książnicy. Czas na to jest do połowy sierpnia.

Srebrna rzeźba mężczyzny siedzącego na ławce przed budynkiem Biblioteki Publicznej w Ostrzeszowie. Na frontonie widnieje napis BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Stanisława Czernika w Ostrzeszowie, zachęcając do udziału w konkursie fotograficznym, o którym można przeczytać na naszym portalu.
Autor: Jagoda Mośpan

Wakacje i książka? Biblioteka w Ostrzeszowie zachęca do udziału w konkursie fotograficznym „Zabierz książkę na wakacje”.

Zasady są proste. Wystarczy zrobić zdjęcie książki lub czytnika z e-bookiem w wakacyjnej scenerii. Może to być fotografia z urlopu, wycieczki, ogrodu, plaży czy gór.

Każdy może przesłać jedno zdjęcie. Praca musi być autorska.

Zdjęcia trzeba wysłać na Messengera Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ostrzeszów. Czas jest do 15 sierpnia.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Wyniki zostaną ogłoszone podczas bibliotecznego mini pikniku na zakończenie wakacji.

Pełny regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej biblioteki.

plakat
Autor: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów im. Stanisława Czernika/ Facebook
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