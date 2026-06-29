Wakacje z COOLturką. Muzeum w Ostrzeszowie zaprasza na lipcowe warsztaty

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-06-29 7:45

Lipcowe przedpołudnia bez nudy? Muzeum w Ostrzeszowie ma na to sposób i zaprasza na ,,Wakacje z COOLturką''. W planie są m.in. szydełkowanie, gry planszowe, ręczne czerpanie papieru i tworzenie magnesów.

zdjęcie poglądowe
Autor: Ostrzeszowskie Centrum Kultury/ Facebook

Plan na pierwszy miesiąc wakacji już jest. I zamiast siedzieć w domu, można zajrzeć do muzeum. Wraca coroczny cykl ,,Wakacje z COOLturką''. W lipcu na dzieci czeka osiem różnych spotkań. Pierwsze odbędzie się 7 lipca o godz. 10:00. Na początek zaplanowano warsztaty z czerpania papieru. 

Później będą m.in. zakładki do książek, szydełkowanie, szycie, gry planszowe, tworzenie magnesów, korkowych podstawek i odbitek z ziemniaków. Wszystkie zajęcia startują o godz. 10:00.

Udział jest bezpłatny. Obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Można zgłosić dziecko osobiście w siedzibie muzeum lub telefonicznie pod numerem 62 730 20 42. Liczba miejsc jest ograniczona.

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