Wakacje z COOLturką. Muzeum w Ostrzeszowie zaprasza na lipcowe warsztaty

Plan na pierwszy miesiąc wakacji już jest. I zamiast siedzieć w domu, można zajrzeć do muzeum. Wraca coroczny cykl ,,Wakacje z COOLturką''. W lipcu na dzieci czeka osiem różnych spotkań. Pierwsze odbędzie się 7 lipca o godz. 10:00. Na początek zaplanowano warsztaty z czerpania papieru.

Później będą m.in. zakładki do książek, szydełkowanie, szycie, gry planszowe, tworzenie magnesów, korkowych podstawek i odbitek z ziemniaków. Wszystkie zajęcia startują o godz. 10:00.

Udział jest bezpłatny. Obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Można zgłosić dziecko osobiście w siedzibie muzeum lub telefonicznie pod numerem 62 730 20 42. Liczba miejsc jest ograniczona.