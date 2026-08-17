UKS Piast Poprawa Ostrzeszów odkrywa karty. Cztery zagraniczne wzmocnienia przed nowym sezonem

Klub odkrył wszystkie karty. W sezonie 2026/2027 w barwach UKS- Piast zagrają Andrei Gaćina, Jon Persson, Kim Jangwon i Lim Yunoh.

– Cieszymy się bardzo, że aż czterech zagranicznych zawodników dołączyło do naszego klubu przed tym sezonem. Jest to Szwed, dwóch Koreańczyków i Chorwat. Są to znane nazwiska w kręgach tenisa stołowego. To na pewno zawodnicy, którzy będą czołowymi postaciami w rozgrywkach pierwszej ligi. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że w sezonie 2026/2027 liga będzie zdecydowanie najmocniejsza, biorąc pod uwagę wszystkie pięć naszych sezonów na tym poziomie. Są zespoły, które mają naprawdę bardzo dobrych zagranicznych zawodników. Są też byli reprezentanci Polski. Poziom rozgrywek z roku na rok rośnie, a w tym sezonie będzie zdecydowanie najwyższy - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

Najgłośniejsze nazwisko to Andrei Gaćina. 40-letni Chorwat pięć razy wystąpił na igrzyskach olimpijskich. Grał w Pekinie, Londynie, Rio de Janeiro, Tokio i Paryżu. W najlepszym momencie kariery był 18. zawodnikiem świata. Zdobył też mistrzostwo Europy w deblu.

To zawodnik, który pięciokrotnie występował na igrzyskach olimpijskich. Jest obecnie na 57. miejscu w światowym rankingu. Grał już także w trzech klubach LOTTO Superligi. Reprezentował m.in. Oxynet Jarosław, Dekorglass Działdowo, z którym zdobył mistrzostwo Polski, a w ostatnim sezonie występował w Polonii Wąchock - dodaje prezes.

Autor: UKS PIAST Poprawa Ostrzeszów/ Materiały prasowe

Do Ostrzeszowa trafi także Jon Persson. Szwed przez 17 lat grał w reprezentacji swojego kraju. Ma na koncie sześć medali mistrzostw Europy i cztery tytuły mistrza Szwecji. W 2022 roku zajmował 38. miejsce na świecie. Teraz po raz pierwszy zagra w polskiej lidze.

Autor: UKS PIAST Poprawa Ostrzeszów/ Materiały prasowe

Skład uzupełniają dwaj młodzi Koreańczycy. Kim Jangwon ma 24 lata, a Lim Yunoh 22. Obaj dostali się do reprezentacji Korei Południowej na Drużynowe Mistrzostwa Świata w Londynie. A o miejsce w tej kadrze łatwo nie jest.

Kim Jangwon grał już w Polsce. W sezonie 2023/2024 występował w LOTTO Superlidze w barwach Akademii Zamojskiej. Lim Yunoh dotarł z kolei do finału mistrzostw Korei w grze pojedynczej.

To dwóch zawodników, którzy najlepsze tenisowe lata mają jeszcze przed sobą. Liczymy, że ta mieszanka doświadczenia i młodości dobrze wpłynie na nasz zespół - mówi Jarosław Krzywaźnia.

Autor: UKS PIAST Poprawa Ostrzeszów/ Materiały prasowe

Autor: UKS PIAST Poprawa Ostrzeszów/ Materiały prasowe

Nowe gwiazdy nie pojawią się jednak przy stole w każdym spotkaniu. Mają pomóc przede wszystkim podczas najważniejszych meczów. Na co dzień w barwach Piasta grać będą Michał Gawlas, Dawid Michna, Antoni Witkowski, Michał Bańkosz oraz wracający po kontuzji Jakub Masłowski.

Mamy nadzieję, że ci zawodnicy będą w stanie wspomóc nas w najważniejszych meczach. Zobaczymy, czy uda nam się to zrealizować. W tym roku poprzeczka jest wyjątkowo wysoko postawiona i zdajemy sobie sprawę, że walka o czołowe lokaty nie będzie łatwa - dodaje prezes.

Pierwszy ligowy mecz UKS Piast zagra 19 września. Na własnym parkiecie podejmować będzie GMKS Strzelec Frysztak. Start o 16:00.

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