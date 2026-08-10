UKS Piast Poprawa Ostrzeszów zna już terminarz. Sezon zacznie od dwóch domowych spotkań

Polski Związek Tenisa Stołowego opublikował terminarz pierwszej rundy. Mecze rozpoczną się we wrześniu i potrwają do połowy grudnia.

UKS Piast Poprawa Ostrzeszów zacznie od dwóch spotkań u siebie. 19 września zagra z GMKS-em Strzelec Frysztak. Dzień później zmierzy się z Politechniką Krakowską KATS Kraków.

Na początku października Piast rozegra dwa mecze na wyjeździe. 3 października zagra z Orłem Lizawice, a dzień później z ZKS-em Zielona Góra.

Później ostrzeszowianie wrócą na domowy parkiet. 17 października podejmą MATS UR Rzeszów. Dzień później zagrają z AZS-em Politechniką Rzeszów.

Kolejne mecze odbędą się pod koniec listopada. Oba Piast rozegra na wyjeździe. 28 listopada zmierzy się ze Stalą Bielsko-Biała, a dzień później z Naprzodem Borucin.

Ostatni mecz pierwszej rundy ostrzeszowianie zagrają 13 grudnia. Ich rywalem będzie KTS Gliwice. Spotkanie odbędzie się w Ostrzeszowie.

Wszystkie mecze mają rozpocząć się o godzinie 16.00.

W nowym sezonie w barwach Piasta zagrają Antek Witkowski, Michał Bańkosz, Jakub Masłowski, Michał Gawlas i Dawid Michna.

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