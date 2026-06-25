Coraz goręcej, coraz bardziej sucho. Rośnie zagrożenie pożarowe w lasach

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-06-25 12:04

Przed nami kolejne bardzo gorące dni. Wysokie temperatury i brak deszczu sprawiają, że w lasach robi się niebezpiecznie sucho. Leśnicy z Przedborowa przypominają o podstawowych zasadach, które mogą uchronić przed pożarem. I apelują: bądźmy ostrożni.

Poglądowe zdjęcie pożaru w lesie, gdzie widoczne są płomienie i gęsty dym unoszący się między drzewami. Ogień trawi suchą roślinność i leżące pnie. Artykuł na naszym portalu ostrzega przed rosnącym zagrożeniem pożarowym.
Autor: Ylvers/ Pixabay.com

Na termometrach coraz więcej kresek. I to dopiero początek. W weekend w Ostrzeszowie i okolicy ma być nawet około 37 stopni. To zła wiadomość dla lasów. Im cieplej i bardziej sucho, tym łatwiej o pożar.

Leśnicy przypominają o podstawowych zasadach. W lesie nie wolno używać otwartego ognia. Dotyczy to także papierosów. Zakaz obowiązuje również w pobliżu lasu.

Przepisy mówią dość jasno, że w ogóle na terenie leśnym nie wolno używać ognia otwartego, przy czym papieros też jest uznawany za ogień otwarty, jak również w odległości 100 metrów od lasu też to jest zabronione. Wyjątkiem są miejsca specjalnie do tego przeznaczone i my takie miejsca też jako leśnicy wyznaczamy w terenie - mówi leśnik z Przedborowa, Marcin Frąckowiak.

Uważać trzeba nie tylko z ogniem. Zagrożenie może stworzyć nawet samochód zaparkowany na suchej trawie.

Bywały przypadki, że od katalizatorów, ponieważ tam jest wysoka temperatura, dochodziło do zapłonu traw, a następnie do pożaru - dodaje leśnik.

A każdy, kto zauważy pożar ma obowiązek zgłosić go odpowiednim służbom.

Każdy obywatel ma obowiązek alarmować, jeżeli zauważy jakikolwiek pożar. Natomiast wiemy, że dla nas najważniejsze jest nasze życie i zdrowie, więc jeżeli zauważymy taki pożar w lesie, to przede wszystkim powinniśmy powiadomić straż pożarną - mówi Marcin Frąckowiak. 

Za łamanie przepisów są mandaty. A jeśli przez czyjąś nieostrożność wybuchnie pożar, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze. W czasie upałów TRZEBA więc zachować rozsądek. Jedna iskra może narobić sporo problemów.

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