Rodzina zastępcza opiekuje się dzieckiem, które przez jakiś czas nie może mieszkać z rodzicami. O tym, czy trafi pod taką opiekę, decyduje sąd.

Widać w ostatnich dwóch latach, że zwiększa się liczba dzieci przebywających w rodzinach niezawodowych. Co nie zmienia faktu, że tych rodzin zastępczych cały czas brakuje. Poszukujemy. Zresztą też sukcesywnie i permanentnie mamy ogłoszenia o poszukiwanie rodzin zastępczych - mówi dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie, Aneta Małolepsza.

Na początek wystarczy rozmowa z pracownikami centrum.

Nie trzeba od razu podejmować ostatecznej decyzji. Można po prostu skontaktować się z pracownikami powiatowego centrum, dowiedzieć się, jak wygląda przygotowanie do tej funkcji, jakie warunki należy spełnić i na jakie wsparcie możemy później liczyć. Każda nowa rodzina zastępcza to przede wszystkim szansa dla konkretnego dziecka na bezpieczeństwo, stabilność, bliskość i możliwość dorastania w rodzinnym środowisku - dodaje dyrektor.

PCPR pomaga na każdym etapie - od pierwszego szkolenia po codzienną opiekę nad dzieckiem.

Wsparcie dla rodzin powiatowe centrum tworzy już od samego etapu przygotowania, szkolenia kandydatów, a następnie przez cały okres sprawowania właśnie pieczy zastępczej. Rodziny mogą korzystać ze wsparcia […] koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, poradnictwa specjalistycznego oraz pomocy w rozwiązywaniu [trudności] związanych z opieką i wychowaniem dzieci - mówi dyrektor.

Czasem bezpiecznego miejsca dla dziecka trzeba szukać od razu. W takich sytuacjach potrzebne jest pogotowie rodzinne. PCPR w Ostrzeszowie szuka też chętnych do jego prowadzenia.

Pogotowie rodzinne różni się tym, że […] musi przyjąć dziecko przez całe 24 godziny na dobę. Czyli jeżeli jest sytuacja, że jest weekend, policja musi zabezpieczyć, inne służby muszą zabezpieczyć dziecko w pieczy zastępczej, jeżeli jest [takie pogotowie rodzinne], [musi przyjąć dziecko] i dopiero później są procedury związane z tym podejmowane. Jest to właśnie taka alternatywa też w sytuacji, gdy to dziecko trzeba, co najczęściej się zdarza właśnie w weekend, święta, zabezpieczyć. Dlatego też stąd nasze ogłoszenie i poszukiwanie - dodaje Aneta Małolepsza.

Chętni mogą zgłaszać się - bezpośrednio - do PCPR-u w Ostrzeszowie

Autor: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie/ Facebook