Wybory burmistrza Mikstatu. Jest proponowana data głosowania

Przedterminowe wybory burmistrza Mikstatu mają się odbyć 24 stycznia 2027 roku. Tak wynika z projektu rozporządzenia premiera. Data będzie oficjalna, gdy rozporządzenie ukaże się w Dzienniku Ustaw.

W projekcie jest też termin zgłaszania kandydatów na burmistrza. Ma na to być czas do 31 grudnia, do godz. 16.00.

Wybory odbędą się przed końcem kadencji, bo z funkcji burmistrza zrezygnował Henryk Zieliński. Z urzędem pożegnał się podczas październikowej sesji rady miasta. Poinformował wtedy, że decyzję podjął z powodu problemów ze zdrowiem. Burmistrzem Mikstatu był od 2014 roku. To była jego trzecia kadencja. Jego mandat wygasł 27 października.