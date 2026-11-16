Wybory burmistrza Mikstatu. Jest proponowana data głosowania

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-11-16 18:44

Przedterminowe wybory burmistrza Mikstatu mają się odbyć 24 stycznia. Taka data jest w projekcie rozporządzenia premiera. Mieszkańcy wybiorą nowego burmistrza, bo Henryk Zieliński zrezygnował ze stanowiska. Według projektu kandydatów będzie można zgłaszać do końca grudnia.

Logo Państwowej Komisji Wyborczej. O przedterminowych wyborach burmistrza Mikstatu przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: Państwowa Komisja Wyborcza/ Facebook

Przedterminowe wybory burmistrza Mikstatu mają się odbyć 24 stycznia 2027 roku. Tak wynika z projektu rozporządzenia premiera. Data będzie oficjalna, gdy rozporządzenie ukaże się w Dzienniku Ustaw.

W projekcie jest też termin zgłaszania kandydatów na burmistrza. Ma na to być czas do 31 grudnia, do godz. 16.00.

Wybory odbędą się przed końcem kadencji, bo z funkcji burmistrza zrezygnował Henryk Zieliński. Z urzędem pożegnał się podczas październikowej sesji rady miasta. Poinformował wtedy, że decyzję podjął z powodu problemów ze zdrowiem. Burmistrzem Mikstatu był od 2014 roku. To była jego trzecia kadencja. Jego mandat wygasł 27 października.

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