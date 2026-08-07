Więcej pracy dla strażaków podczas wakacji. Do akcji wyjeżdżali już 115 razy

Od początku lipca strażacy z Ostrzeszowa wyjeżdżali do 18 pożarów. Rok wcześniej takich zdarzeń było 14.

Najwięcej było tak zwanych miejscowych zagrożeń. Chodzi między innymi o wypadki, powalone drzewa czy pomoc ludziom i zwierzętom. W tym roku strażacy wyjeżdżali do nich 87 razy. To o 10 więcej niż w tym samym czasie rok temu.

Więcej było także fałszywych alarmów. Do tej pory strażacy odnotowali ich 10. Rok wcześniej było ich siedem.

Łącznie od początku lipca strażacy z Ostrzeszowa interweniowali 115 razy. W tym samym okresie ubiegłego roku wyjeżdżali do 98 zdarzeń.