Więcej pracy dla strażaków podczas wakacji. Do akcji wyjeżdżali już 115 razy

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-08-07 8:58

Półmetek wakacji już za nami. Strażacy z Ostrzeszowa podsumowali, co działo się od początku lipca. Przez ponad miesiąc do akcji wyjeżdżali 115 razy. To o 17 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

zdjęcie poglądowe - straż pożarna Ostrzeszów
Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie/ Facebook

Od początku lipca strażacy z Ostrzeszowa wyjeżdżali do 18 pożarów. Rok wcześniej takich zdarzeń było 14.

Najwięcej było tak zwanych miejscowych zagrożeń. Chodzi między innymi o wypadki, powalone drzewa czy pomoc ludziom i zwierzętom. W tym roku strażacy wyjeżdżali do nich 87 razy. To o 10 więcej niż w tym samym czasie rok temu.

Więcej było także fałszywych alarmów. Do tej pory strażacy odnotowali ich 10. Rok wcześniej było ich siedem.

Łącznie od początku lipca strażacy z Ostrzeszowa interweniowali 115 razy. W tym samym okresie ubiegłego roku wyjeżdżali do 98 zdarzeń.

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