Barwny korowód przejdzie ulicami Mikstatu. Zwierzęta znów „spotkają się u św. Rocha”

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-08-10 7:45

Psy, koty, konie, króliki, kury, a nawet alpaki. Zwierzęta wraz ze swoimi opiekunami znów pojawią się w Mikstacie. Wszystko za sprawą odpustu ku czci św. Rocha i tradycyjnego błogosławieństwa zwierząt.

Dwa konie w ozdobnych uprzężach podczas odpustu w Mikstacie. O błogosławieństwie zwierząt czytaj w Eska Ostrzeszów.
Autor: Barbara Źródlewska-Olejnik

Błogosławieństwo zwierząt odbędzie się w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 9.00 przy Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie.

Do miasta co roku przyjeżdżają właściciele zwierząt z różnych stron Polski. Przywożą ze sobą zarówno domowe pupile, jak i zwierzęta hodowlane. W korowodzie można zobaczyć między innymi psy, koty, konie, krowy, kozy, owce, króliki, kury czy alpaki.

W tym roku zwierzęta pobłogosławi biskup kaliski Damian Bryl. Po obrzędzie wystąpi kapela „Góral Szczepan - Góralska Hora”. O godzinie 11.00 rozpocznie się suma odpustowa.

Ta tradycja ma ponad 300 lat. Wiąże się z epidemią, która przed wiekami dotknęła Mikstat. Według miejscowych przekazów mieszkańcy prosili wtedy o pomoc św. Rocha. Jest on patronem miasta i opiekunem zwierząt.

Kiedy epidemia ustąpiła, mieszkańcy wybudowali drewniany kościół pod jego wezwaniem. Od tamtej pory każdego roku powierzają św. Rochowi swoje zwierzęta.

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Autor: Urząd Miasta i Gminy Mikstat/ Materiały prasowe