Barwny korowód przejdzie ulicami Mikstatu. Zwierzęta znów „spotkają się u św. Rocha”

Błogosławieństwo zwierząt odbędzie się w niedzielę, 16 sierpnia, o godzinie 9.00 przy Sanktuarium Świętego Rocha w Mikstacie.

Do miasta co roku przyjeżdżają właściciele zwierząt z różnych stron Polski. Przywożą ze sobą zarówno domowe pupile, jak i zwierzęta hodowlane. W korowodzie można zobaczyć między innymi psy, koty, konie, krowy, kozy, owce, króliki, kury czy alpaki.

W tym roku zwierzęta pobłogosławi biskup kaliski Damian Bryl. Po obrzędzie wystąpi kapela „Góral Szczepan - Góralska Hora”. O godzinie 11.00 rozpocznie się suma odpustowa.

Ta tradycja ma ponad 300 lat. Wiąże się z epidemią, która przed wiekami dotknęła Mikstat. Według miejscowych przekazów mieszkańcy prosili wtedy o pomoc św. Rocha. Jest on patronem miasta i opiekunem zwierząt.

Kiedy epidemia ustąpiła, mieszkańcy wybudowali drewniany kościół pod jego wezwaniem. Od tamtej pory każdego roku powierzają św. Rochowi swoje zwierzęta.