Zwierzęta znów „spotkały się u św. Rocha”. Były konie, kury, a nawet ... patyczaki [ZOBACZ, POSŁUCHAJ]

Jedni prowadzili swoje zwierzęta na smyczach. Inni nieśli je w klatkach, pudełkach i transporterach. Konie pojawiły się także pod siodłem i w zaprzęgach.

Cały korowód przeszedł przed bramą Sanktuarium Świętego Rocha. Tam na zwierzęta czekał biskup kaliski Damian Bryl, który je pobłogosławił.

Dawniej wyglądało to nieco inaczej. Do świętego Rocha przyprowadzano przede wszystkim zwierzęta gospodarskie. Były to między innymi konie, krowy, owce i kozy. Z czasem do korowodu zaczęły dołączać także domowe zwierzęta. Dziś obok koni czy kóz można zobaczyć psy, koty, króliki i ptaki. Co roku pojawiają się też znacznie bardziej nietypowi uczestnicy. Tym razem były wśród nich np. ślimaki i patyczaki.

Mikstacka tradycja wiąże się z epidemią, która przed wiekami dotknęła miasto. Mieszkańcy mieli wtedy prosić świętego Rocha o pomoc. Gdy zaraza ustąpiła, wybudowali drewniany kościół pod jego wezwaniem. Od tamtej pory kolejne pokolenia powierzają mu swoje zwierzęta.

Zwyczaj przetrwał w Mikstacie do dziś. 3 grudnia 2015 roku odpust ku czci świętego Rocha wraz z obrzędem błogosławieństwa zwierząt został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

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Święcenie zwierząt u św. Rocha [POSŁUCHAJ]