UKS Piast Ostrzeszów zaczyna walkę o punkty. Dwa mecze na otwarcie sezonu

Pierwszoligowe emocje wracają po kilku miesiącach przerwy. UKS Piast Ostrzeszów rozpoczyna nowy sezon od dwóch domowych spotkań. W sobotę, 19 września, zmierzy się z GMKS-em Strzelec Frysztak. Dzień później podejmie Politechnikę Krakowską KATS Kraków - beniaminka pierwszej ligi.

Oba zespoły są naprawdę wymagające. Wiele osób będzie upatrywać nas w roli faworyta, ale ja widzę w nich bardzo trudnych przeciwników. Frysztak był w czołówce w poprzednim sezonie, a zmiany w jego składzie były niewielkie. Do zespołu dołączyli Jakub Chmielowski oraz bardzo dobry obrońca z Kazachstanu. Myślę, że ta drużyna jest równie mocna, a może nawet mocniejsza niż wcześniej. Zespół z Krakowa także ma duże ambicje. Zagrają tam zawodnicy z bogatym doświadczeniem w pierwszej lidze, Francuz, który występował już w Lotto Superlidze, oraz utalentowany junior i reprezentant Polski Jan Mrugała. Mocno doceniamy klasę rywali, ale nie ukrywamy, że chcemy rozpocząć sezon od dwóch zwycięstw. To jest nasz główny cel na pierwszą kolejkę - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

Oba mecze zostaną rozegrane w hali Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie. To właśnie tam Piast będzie teraz podejmował swoich rywali. Klub żegna więc dobrze znaną, niewielką salę przy ulicy Sportowej w Ostrzeszowie.

Warunki do gry i oglądania meczów są w Rojowie nieporównywalnie lepsze. To dużo większa sala i nowoczesny kompleks. Tracimy trochę atut naszego starego miejsca, bo wielu zespołom trudno się tam grało, ale mamy nadzieję, że hala w Rojowie również stanie się naszą twierdzą - dodaje prezes.

W tym sezonie zmienił się terminarz rozgrywek. Większość kolejek będzie rozgrywana w sobotę i niedzielę.

O tej zmianie wiedzieliśmy już wiosną 2026 roku. Większość kolejek będzie rozgrywana w systemie sobota–niedziela. W pełni to rozumiemy, ponieważ kalendarz jest bardzo napięty i odbywa się wiele różnych turniejów. Myślę więc, że to rozsądna decyzja. Nie zawsze jednak uda się rozegrać dwa mecze w jeden weekend. Spotkanie z Zieloną Górą, zaplanowane na 4 października, zostanie przełożone ze względu na udział Patryka Żyworonka w zawodach międzynarodowych, podczas których będzie reprezentował Polskę - mówi Jarosław Krzywaźnia.

Piast rozpocznie sezon w polskim składzie. Na pierwszym stole zagrają nowi zawodnicy - Michał Gawlas i Dawid Michna, na drugim - znani kibicom Antoni Witkowski i Michał Bańkosz.

Przed ostrzeszowskim zespołem 18 spotkań. Cel na cały sezon jest ambitny - walka o pierwsze miejsce w grupie południowej i awans do baraży o Lotto Superligę. W tym roku może zagrać w nich tylko jedna drużyna, dlatego każdy punkt będzie bardzo ważny.

Autor: UKS PIAST Poprawa Ostrzeszów/ Facebook

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