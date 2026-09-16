Podatki, rozwój firmy i zdrowie psychiczne. Ale nie tylko. Trwają zapisy na IV Forum Przedsiębiorczości w Ostrzeszowie

Przedsiębiorcy z Ostrzeszowa i okolic spotkają się po raz czwarty. IV Ostrzeszowskie Forum Przedsiębiorczości odbędzie się 22 września. Początek o godzinie 10:00.
Będzie mowa o sprawach ważnych dla osób prowadzących firmy. Przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wyjaśnią, jakie inwestycje pozwalają skorzystać ze zwolnienia z podatku CIT.
Pracownicy Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie opowiedzą o e-Urzędzie Skarbowym oraz elektronicznych księgach i ewidencjach. Kolejny temat to ekonomia społeczna i jej połączenie z biznesem.
W programie są także rozmowy o fundacjach rodzinnych i zdobywaniu kontaktów biznesowych. Jedna z prelegentek będzie mówić też o tym, jak prowadzenie firmy może wpływać na zdrowie psychiczne.
Jednym z głównych punktów forum będzie debata pod hasłem „Work-life balance nie istnieje?”. Chodzi o to, jak połączyć prowadzenie firmy z życiem prywatnym i nie zapomnieć przy tym o sobie.
Na miejscu będzie można również uzyskać informacje o zatrudnianiu cudzoziemców, dofinansowaniu praktyk absolwenckich i kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Forum potrwa do około godziny 13:00. Obowiązują zapisy - telefoniczne lub mailowe.