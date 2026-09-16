Podatki, rozwój firmy i zdrowie psychiczne. Ale nie tylko. Trwają zapisy na IV Forum Przedsiębiorczości w Ostrzeszowie

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-09-16 10:00

Jak prowadzić firmę i nie zatracić się w pracy? Między innymi o tym będzie mowa podczas IV Ostrzeszowskiego Forum Przedsiębiorczości. Spotkanie już 22 września. W programie są rozmowy o podatkach, zdobywaniu kontaktów i łączeniu biznesu z życiem prywatnym.

Dwie kobiety stoją przy banerze promującym Ostrzeszów. O Forum Przedsiębiorczości przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: Miasto i Gmina Ostrzeszów/ Facebook

Przedsiębiorcy z Ostrzeszowa i okolic spotkają się po raz czwarty. IV Ostrzeszowskie Forum Przedsiębiorczości odbędzie się 22 września. Początek o godzinie 10:00.

Będzie mowa o sprawach ważnych dla osób prowadzących firmy. Przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wyjaśnią, jakie inwestycje pozwalają skorzystać ze zwolnienia z podatku CIT.

Pracownicy Urzędu Skarbowego w Ostrzeszowie opowiedzą o e-Urzędzie Skarbowym oraz elektronicznych księgach i ewidencjach. Kolejny temat to ekonomia społeczna i jej połączenie z biznesem.

W programie są także rozmowy o fundacjach rodzinnych i zdobywaniu kontaktów biznesowych. Jedna z prelegentek będzie mówić też o tym, jak prowadzenie firmy może wpływać na zdrowie psychiczne. 

Jednym z głównych punktów forum będzie debata pod hasłem „Work-life balance nie istnieje?”. Chodzi o to, jak połączyć prowadzenie firmy z życiem prywatnym i nie zapomnieć przy tym o sobie.

Na miejscu będzie można również uzyskać informacje o zatrudnianiu cudzoziemców, dofinansowaniu praktyk absolwenckich i kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Forum potrwa do około godziny 13:00. Obowiązują zapisy - telefoniczne lub mailowe.

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IV Forum Przedsiębiorczości w Ostrzeszowie
Autor: Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów/ Materiały prasowe

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