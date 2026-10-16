SOSW w Ostrzeszowie coraz bliżej remontu łazienki. Prace mogą ruszyć w ferie zimowe

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie jest coraz bliżej remontu jednej z dwóch ostatnich łazienek. Placówka od pewnego czasu zbiera na ten cel pieniądze. Potrzebne jest około 150 tysięcy złotych.

Zbiórkę uruchomiło Stowarzyszenie Radość Niepełnosprawnym, które działa przy ośrodku. Udało się już zebrać część pieniędzy. To jednak za mało, dlatego pracownicy szukają też innych możliwości wsparcia.

Wydaje mi się, że uda nam się spełnić plan tej remontowanej łazienki z początkiem przyszłego roku. Ale jest to tak naprawdę kombinacja wielu ludzi chętnych nam do pomocy. Po pierwsze zbiórka, która została zainicjowana przez Stowarzyszenie Radość Niepełnosprawnym, które funkcjonuje przy naszym ośrodku. Zebrali oni część środków, ale jest to zdecydowanie za mało. Następnie nasza nauczycielka Małgosia Wichnowska nawiązała kontakt z pracownikami sklepu Leroy Merlin w Kępnie, którzy poprzez fundację starają się dla nas o środki na ten remont. Więc jesteśmy dobrej myśli. Wszystko jest naprawdę na dobrej drodze. Wyniki niedługo już powinny być. Do tego mamy tutaj lokalną firmę budowlaną, która również chce uczestniczyć w tym remoncie i zapewnić pracowników, którzy go wykonają. Więc z tych różnych środków i dobrych serc dziś na 90 procent jestem pewna, że dopniemy remontu tej łazienki, która jest w najgorszym stanie - mówi dyrektor ośrodka, Katarzyna Kokoszko-Hodyjas.

Jeśli uda się dopiąć wszystkie sprawy, remont odbędzie się podczas ferii zimowych.

Jest to łazienka dla chłopców. Znajduje się na parterze i korzystają z niej chłopcy, którzy mają problemy z poruszaniem się i przemieszczaniem. Wymagają stanowisk dużo szerszych niż tradycyjne, ale też miejsca, gdzie może znajdować się kozetka, gdzie z pomocą drugiej osoby mogą wykonać codzienne czynności higieniczne, a czasami, ze względu na różne schorzenia, również chwilę odpocząć - dodaje dyrektor.

Na tym plany się nie kończą. W ośrodku jest sześć łazienek dla uczniów. Cztery zostały już wyremontowane. Do odnowienia pozostały dwie.

Zbiórka nadal trwa. Jeśli pieniędzy będzie więcej, ośrodek wyremontuje też drugą łazienkę.

Drogowskazy Co nam dała „Lalkomania”? DROGOWSKAZY