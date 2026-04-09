UKS Piast jedzie do Rzeszowa. „Poprzeczka będzie wysoko postawiona”

Po prawie miesięcznej przerwie UKS Piast Ostrzeszów wraca do gry. Przed nimi wyjazdowe spotkanie z beniaminkiem pierwszej ligi - drużyną MATS Rzeszów. To już w sobotę, 11 kwietnia.

Na pewno będzie to wymagające starcie. W tamtej rundzie co prawda wygraliśmy na swoim parkiecie, ale wtedy zespół z Rzeszowa nie wystąpił w pełnym składzie. Myślę, że teraz u siebie mogą wystąpić w jeszcze lepszym ustawieniu niż to miało miejsce w tamtej rundzie. Więc na pewno ta poprzeczka będzie wysoko postawiona - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

Końcówka sezonu zapowiada się bardzo ciekawie. W tabeli wciąż wiele może się zmienić.

Możemy zająć miejsce trzecie, czwarte, piąte w ligowej tabeli. Na pewno dla nas to i tak bardzo dobry sezon, biorąc pod uwagę poważną kontuzję Kuby Masłowskiego. Także na pewno do Rzeszowa jedziemy po to, żeby ambitnie walczyć o każdy punkt. Mamy nadzieję, że pomoże nam to na dopisanie punktu bądź dwóch punktów do ligowej tabeli. I na tym się skupiamy. Byliśmy w dobrej formie w ostatnich miesiącach. Teraz ta przerwa. Mamy nadzieję, że nie wybiła nas tego dobrego uderzenia - dodaje prezes.

Kwiecień dla zawodników UKS-u Piast będzie bardzo intensywny. 11 kwietnia zagrają na wyjeździe w Rzeszowie, a tydzień później zakończą sezon pierwszej ligi meczem u siebie z drużyną MKS Czechowice-Dziedzice. To jednak nie koniec.

W dniach 24-26 kwietnia zagramy w serbskiej miejscowości Nisz w ramach Grand Final Europe Trophy. Na pewno ten kwiecień będzie dla nas intensywny i będzie nam zależało na tym, żeby pokazać się z jak najlepszej strony - mówi Jarosław Krzywaźnia.

