UKS Piast jedzie do Rzeszowa. „Poprzeczka będzie wysoko postawiona”

Jagoda Mośpan
2026-04-09 16:18

Przed zawodnikami UKS-u Piast Ostrzeszów jeden z ostatnich meczów w tym sezonie. Po dłuższej przerwie tenisiści wracają na parkiet i jadą na mecz z beniaminkiem - MATS RZESZÓW.

UKS PIAST Poprawa Ostrzeszów

Autor: UKS PIAST Poprawa Ostrzeszów/ Facebook

Po prawie miesięcznej przerwie UKS Piast Ostrzeszów wraca do gry. Przed nimi wyjazdowe spotkanie z beniaminkiem pierwszej ligi - drużyną MATS Rzeszów. To już w sobotę, 11 kwietnia. 

Na pewno będzie to wymagające starcie. W tamtej rundzie co prawda wygraliśmy na swoim parkiecie, ale wtedy zespół z Rzeszowa nie wystąpił w pełnym składzie. Myślę, że teraz u siebie mogą wystąpić w jeszcze lepszym ustawieniu niż to miało miejsce w tamtej rundzie. Więc na pewno ta poprzeczka będzie wysoko postawiona - mówi prezes klubu, Jarosław Krzywaźnia.

Końcówka sezonu zapowiada się bardzo ciekawie. W tabeli wciąż wiele może się zmienić.

Możemy zająć miejsce trzecie, czwarte, piąte w ligowej tabeli. Na pewno dla nas to i tak bardzo dobry sezon, biorąc pod uwagę poważną kontuzję Kuby Masłowskiego. Także na pewno do Rzeszowa jedziemy po to, żeby ambitnie walczyć o każdy punkt. Mamy nadzieję, że pomoże nam to na dopisanie punktu bądź dwóch punktów do ligowej tabeli. I na tym się skupiamy. Byliśmy w dobrej formie w ostatnich miesiącach. Teraz ta przerwa. Mamy nadzieję, że nie wybiła nas tego dobrego uderzenia - dodaje prezes.

Kwiecień dla zawodników UKS-u Piast będzie bardzo intensywny. 11 kwietnia zagrają na wyjeździe w Rzeszowie, a tydzień później zakończą sezon pierwszej ligi meczem u siebie z drużyną MKS Czechowice-Dziedzice. To jednak nie koniec.

W dniach 24-26 kwietnia zagramy w serbskiej miejscowości Nisz w ramach Grand Final Europe Trophy. Na pewno ten kwiecień będzie dla nas intensywny i będzie nam zależało na tym, żeby pokazać się z jak najlepszej strony - mówi Jarosław Krzywaźnia.

Medialnym partnerem ostrzeszowskich tenisistów jest Radio Eska.

Niedziela z Van Goghiem w Ostrzeszowie. Będą obrazy, prelekcja i ... więcej
Współautorem których klasyków Metalliki jest Dave Mustaine? Sprawdź w quizie, czy to wiesz!
Pytanie 1 z 7
Który z poniższych utworów współkomponował Dave Mustaine?