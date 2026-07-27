Uderzył w znak i odjechał. Kierowca „wydmuchał” prawie 3 promile

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-27 11:54

Prawie 3 promile miał kierowca audi, który w Kępnie wjechał na wysepkę i uderzył w znak drogowy. 40-latek odjechał z miejsca zdarzenia. Dalszą jazdę uniemożliwił mu świadek.

Policja
Autor: mraj/ Archiwum prywatne

Wszystko wydarzyło się wczoraj w Kępnie. Kierowca audi wjechał na wysepkę przy jednej z restauracji i uderzył w znak. Mimo tego pojechał dalej. Zatrzymał się przy stacji paliw.

Za samochodem pojechał świadek. Kiedy audi się zatrzymało, mężczyzna zabrał kierowcy kluczyki i wezwał policję.

Za kierownicą siedział 40-letni mieszkaniec gminy Baranów. Badanie wykazało, że miał prawie 3 promile alkoholu.

Mężczyzna odpowie teraz przed sądem.

Policja apeluje - reaguj, gdy widzisz kierowcę, który może być pod wpływem alkoholu. Taką sytuację można zgłosić pod numerem alarmowym 112. I można to zrobić anonimowo.

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