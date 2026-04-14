Trzy dni spotkań i warsztatów. Forum Młodych PROLOG już po raz czwarty w Ostrzeszowie

Jagoda Mośpan
2026-04-14 10:33

To opcja dla młodych, którzy chcą się rozwijać i sprawdzić swoje umiejętności. W Ostrzeszowie rusza IV Forum Młodych PROLOG. Zapisy tylko do niedzieli.

PROLOG

i

Autor: Miasto i Gmina Ostrzeszów/ Facebook

Przed młodymi z Ostrzeszowa i okolic IV Forum Młodych PROLOG. To trzy dni spotkań i warsztatów, które odbędą się 20, 21 i 22 kwietnia w trzech szkołach: Zespole Szkół Nr 1, Zespole Szkół Nr 2 oraz I LO.

Każdego dnia uczestnicy wezmą udział w pięciu panelach. Tematy są różne, ale skupiają się na rozwoju i przyszłości. Będzie można posłuchać przedsiębiorców i zapytać ich o plusy i minusy prowadzenia własnej działalności. W planie są też zajęcia o pewności siebie, wystąpieniach publicznych czy budowaniu własnej marki. Pojawią się również warsztaty z uważności, design thinking oraz zajęcia pomagające lepiej zrozumieć swój sposób myślenia i wybrać ścieżkę kariery.

Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy. Każda z nich weźmie udział w tych samych panelach, ale w innej kolejności. Start każdego dnia o godzinie 8:00, koniec około 14:00.

Aby wziąć udział, trzeba zapisać się przez formularz online. Linki są dostępne przez kod QR na plakatach oraz na Facebooku Rady Młodzieżowej Miasta i Gminy Ostrzeszów. Zapisy trwają do niedzieli, do godziny 15:00. Liczba miejsc jest ograniczona.

