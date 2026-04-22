Trwa ogólnopolski protest. Szpital w Ostrzeszowie solidarny z Czarnym Tygodniem

Szpitale powiatowe w całej Polsce mówią jednym głosem. Trwa Czarny Tydzień - protest, który ma pokazać problemy finansowe i rosnące zadłużenie. Do akcji dołączył też szpital w Ostrzeszowie.

Przyłączyliśmy się jako członek Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych do tego protestu, natomiast nasze działania ograniczają się głównie do funkcji informacyjnej i na tym się koncentrujemy. Naszym zadaniem jest wykonywanie codziennej pracy z pacjentem i to jest ta rzecz, na której koncentruje się nasz personel - mówi prezes szpitala, Agnieszka Kubot-Krawczyk.

Szpital na razie nie ma problemów finansowych, ale sytuacja jest cały czas sprawdzana.

Na bieżąco jesteśmy zobligowani do tego, aby analizować naszą sytuację finansową. Wszystkie działania koncentrują się wokół planowania, optymalizacji kosztów i pracy całego zespołu finansowego. Równolegle dbamy o jakość świadczeń zdrowotnych, bo to pacjent jest najważniejszy i to jego bezpieczeństwo oraz dostęp do leczenia są dla nas kluczowe - dodaje prezes.

Nie widać też zmian dla pacjentów. Terminy badań i zabiegów są podobne jak wcześniej.

Obecnie czas oczekiwania na tomografię komputerową jest krótki: pacjenci w trybie stabilnym mogą liczyć na terminy pod koniec maja, natomiast w przypadkach pilnych istnieje możliwość rejestracji nawet z dnia na dzień. Jeśli chodzi o dostęp do gastroskopii oraz kolonoskopii, to wolne terminy przypadają na końcówkę bieżącego lub początek przyszłego roku. Wynika to z utrzymującego się od lat wysokiego zapotrzebowania oraz rosnącej świadomości pacjentów w zakresie profilaktyki. Warto podkreślić, że czas oczekiwania w tym obszarze jest podyktowany dużą liczbą zgłoszeń, a nie bezpośrednim efektem ostatnich zmian organizacyjnych - mówi prezes.

Szpital w Ostrzeszowie zakończył ubiegły rok ,,na plusie''.

Mogę powiedzieć, że nasz szpital zamknął poprzedni rok na plusie. To wszystko dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego personelu, dzięki temu, że monitorowaliśmy koszty. Naszym zadaniem na ten rok jest dalej robić wszystko, aby spiąć ten rok, zbilansować. Jeżeli chodzi o świadczenia nielimitowane za rok 2025, NFZ w całości się z nami rozliczył, także ja jestem zadowolona z tej współpracy - mówi Agnieszka Kubot-Krawczyk.

Czarny Tydzień w szpitalach potrwa do piątku.