Tradycji stanie się zadość! Maturzyści z I LO (znów) zatańczą na ostrzeszowskim rynku

Jagoda Mośpan
2026-04-21 13:04

Tegoroczni maturzyści z I LO w Ostrzeszowie znów zatańczą poloneza na rynku. I to już jutro, w samo południe. To będzie ich symboliczne pożegnanie ze szkołą. W planie kilkadziesiąt par, eleganckie stroje i dobrze znany - wszystkim - układ.

zdjęcie poglądowe - Polonez 2022

Autor: Patryk Jędrowiak - Burmistrz MiG Ostrzeszów/ Facebook

To już ten moment. Maturzyści z I LO w Ostrzeszowie znów wychodzą z tańcem do miasta. To chwila, na którą czekają nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy. Kilkadziesiąt par, eleganckie stroje i klasyczny polonez na ostrzeszowskim rynku. To symboliczne zakończenie szkoły i wejście w egzaminacyjny maraton.

Jeśli chodzi o maturzystów, którzy świętują w ten sposób zakończenie szkoły, naturalnym związkiem jest studniówka. Na studniówce zawsze tym pierwszym, klasycznym w Polsce tańcem jest polonez, gdzie mam przyjemność tańczyć w pierwszej parze. Natomiast kiedy zostałem dyrektorem tej szkoły, stwierdziłem, że warto wyjść z tym polonezem szerzej - mówi dyrektor szkoły, Michał Błoch.

I tak tradycja wyszła poza salę balową.

Młodzież oczywiście była bardzo chętna, bo to zawsze okazja, żeby się pokazać. Na studniówce nie wszyscy mają taką możliwość. Zdjęcia czy film to nie to samo - dodaje dyrektor.

Dziś to już stały punkt przed maturą. Tegoroczna edycja będzie dziesiątą. Polonez na rynku już jutro, o 12:00. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie

Autor: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie/ Facebook
Przeczytaj także:
„Atak Inteligencji”! Uczniowie z Kępna uczą, jak nie zgubić się w świecie AI
QUIZ PRL. Studniówka w PRL-u: biała bluzka, polonez i oranżada. Czy ktoś to jeszcze pamięta?
Pytanie 1 z 10
Gdzie najczęściej odbywały się studniówki w czasach PRL?
