„Atak Inteligencji”! Uczniowie z Kępna uczą, jak nie zgubić się w świecie AI

Sztuczna inteligencja jest dziś praktycznie wszędzie, dlatego uczniowie z Kępna w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii stworzyli projekt „Atak Inteligencji”.

Z AI korzystają młodzi, ale coraz częściej też starsi. Problem w tym, że nie zawsze wiedzą, jak robić to bezpiecznie.

Chcemy wzbudzić świadomość o szansach oraz zagrożeniach płynących ze sztucznej inteligencji, która otacza nas teraz wszędzie. Zauważyliśmy, że wśród dorosłych i starszych ta świadomość jest bardzo mała i często nie wiedzą, z czym tak naprawdę mają do czynienia. Szczególnie na spotkaniach, które przeprowadzaliśmy z rodzicami, mówiliśmy o tym, że bardzo ważne jest powiedzieć swoim dzieciom, uświadomić je, jak niebezpieczne jest nadużywanie sztucznej inteligencji - mówi uczeń, Gracjan Zazula.

Pomysł wziął się z obserwacji. Najpierw u siebie, potem u innych.

Jesienią zauważyliśmy, że sami zaczynamy tego nadużywać i nie zawsze się nad tym zastanawiamy. Zaczęliśmy od pracy nad sobą, a później zobaczyliśmy, że problem jest dużo większy, szczególnie wśród dorosłych i seniorów - dodaje uczeń.

Podczas warsztatów uczestnicy uczą się rozpoznawać fałszywe treści. Młodzi pokazują konkretne przykłady i tłumaczą, na co zwracać uwagę. To nie tylko teoria.

Mówimy o tym, jak rozpoznawać deepfake’i i różne oszustwa. Pokazujemy zdjęcia i nagrania, a uczestnicy sami próbują ocenić, czy są prawdziwe. Dopiero potem tłumaczymy, na co zwracać uwagę i co może zdradzić, że coś zostało wygenerowane. Dajemy ludziom możliwość sprawdzenia się. Kiedy sami próbują odróżnić prawdę od fałszu, szybciej widzą, że to wcale nie jest takie proste i że łatwo się pomylić - mówi Gracjan.

Projekt trafia do różnych grup. Uczniowie spotykają się zarówno z młodzieżą, dorosłymi i seniorami. Każde spotkanie wygląda trochę inaczej.

Z seniorami trzeba wszystko dokładnie tłumaczyć od podstaw, ale są bardzo zaangażowani. Z kolei w szkołach pojawia się masa pytań, czasem takich, których się nie spodziewaliśmy. To pokazuje, jak duże jest zainteresowanie tym tematem. Na ten moment mamy za sobą już 10 takich spotkań, a w planach są kolejne - dodaje uczeń.

„Atak Inteligencji” tworzą uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie - Natalia Nowak, Dominika Urbańska, Yuliia Nastechko i Gracjan Zazula. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii.