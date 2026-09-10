Tenis stołowy dla każdego? UKS Piast Ostrzeszów zaprasza do gry

Nowy sezon Akademii Tenisa Stołowego właśnie się rozpoczyna. Dołączyć mogą zarówno dzieci, które nigdy wcześniej nie grały w tenisa stołowego, jak i młodzi zawodnicy z większym doświadczeniem.

Nabór do Akademii Tenisa Stołowego przy UKS Piast Poprawa Ostrzeszów cały czas jest otwarty. Zapraszamy wszystkie dzieci, które nie miały jeszcze kontaktu z tenisem stołowym, ale również te, które trenowały w innych klubach - mówi prezes UKS-u Piast Ostrzeszów, Jarosław Krzywaźnia.

Zajęcia są podzielone na trzy grupy: początkującą, średnio zaawansowaną i zaawansowaną. W Akademii trenują dzieci i młodzież od 6. do 18. roku życia. Treningi odbywają się w poniedziałki, wtorki i piątki.

Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby dzieci dobrze się bawiły. Te zajęcia są zróżnicowane. W przypadku najmłodszych skupiamy się głównie na ćwiczeniach ogólnorozwojowych i dobrej zabawie, a z każdą kolejną grupą coraz większy nacisk kładziemy na tenis stołowy. Każdy znajdzie coś dla siebie. Będzie można się pobawić, ale jeżeli ktoś będzie chciał mocno rozwijać się w tenisie stołowym, również znajdzie odpowiednią grupę dla siebie - dodaje prezes.

Młodzi zawodnicy mogą z czasem spróbować swoich sił także w ligowych rozgrywkach. Klub wprowadza swoich wychowanków między innymi do trzeciej i szóstej ligi.

UKS Piast zaprasza także dorosłych amatorów. Zajęcia ruszają już w poniedziałek i będą odbywać się co tydzień, od 20:00 do 21:45, w sali Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie. Nie trzeba być zawodnikiem - liczy się chęć do gry. Zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 660 523 680 oraz przez Facebooka klubu.

Autor: UKS Piast Poprawa Ostrzeszów/ Facebook

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