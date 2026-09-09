Śpiew, taniec, teatr, ceramika i nie tylko. OCK rusza z nowym sezonem zajęć

owy sezon, nowe pomysły, ale ta sama pasja do tworzenia. Ostrzeszowskie Centrum Kultury zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych do swoich pracowni artystycznych.

Wybór jest naprawdę spory. Są zajęcia dla osób, które chcą śpiewać, tańczyć, grać w szachy, robić zdjęcia albo spróbować swoich sił na scenie. Jest też rysunek, ceramika i szydełkowanie.

Pierwsze spotkanie już dziś. O godzinie 17:00 w sali klubowej OCK spotkają się miłośnicy szachów. Jutro z kolei o 16:30, w muzeum ruszy pracownia szydełkowania.

Kolejne spotkania to:

11 września, godz. 17:00 - pracownia wokalna, sala klubowa OCK,

14 września, godz. 16:30 - warsztaty teatralne dla dorosłych, Klub Filmowy OCK,

15 września, godz. 16:00 - pracownia rysunku, Pracownia Plastyczna OCK,

17 września, godz. 16:30 - Zumba Kids, Balans Fitness,

21 września, godz. 16:30 - pierwsze zajęcia „Zakręcone Twórczo”, Pracownia Plastyczna OCK,

25 września, godz. 17:00 - pracownia ceramiczna, sala klubowa OCK,

7 października, godz. 17:30 - „Małymi krokami do sztuki”, Pracownia Plastyczna OCK.

W nowym sezonie działać będzie także pracownia fotograficzna. Termin pierwszego spotkania OCK poda wkrótce.

Na liście są również zajęcia taneczne. Można wybrać Studio Tańca System, Belly Dance albo High Heels. Szczegółowe informacje sprawdzicie u prowadzących.

Obowiązują zapisy. Szczegóły są na plakacie.

Autor: Ostrzeszowskie Centrum Kultury / Facebook

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