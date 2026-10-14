Szuwary Ostrzeszów ze srebrem w Pradze! To największy sukces w historii klubu

Szuwary mają powody do świętowania. Z Pragi przywiozły srebro, zostawiając za sobą między innymi drużyny z Budapesztu, Monachium, Pragi, Pilzna i Wrocławia. W całym turnieju wygrały siedem spotkań. Tylko raz musiały uznać wyższość rywali.

Na drodze do złota stanęła ekipa Berlin Bears. W jej składzie grali reprezentanci Turcji, Słowenii i Niemiec. Ostrzeszowska drużyna zakończyła rywalizację na drugim miejscu i zapisała najlepszy wynik w swojej historii.

„Cały turniej zakończyliśmy z bilansem 7 zwycięstw i jednej porażki, i tym samym osiągnęliśmy największy sukces w historii klubu i chyba również w historii polskiego hokeja podwodnego na arenie międzynarodowej” - czytamy na facebookowym profilu klubu.

Turniej rozegrano 10 października na praskim basenie Šutka. Była to już siódma edycja Pragadise Cup. Przyjechało ponad stu hokeistów z różnych części Europy. Rywalizowano w dwóch kategoriach: OPEN, dla drużyn męskich i mieszanych, oraz kobiecej. To jeden z dwóch największych turniejów hokeja podwodnego w Czechach.

Na turniej pojechało szesnastu zawodników Szuwarów. Po sukcesie w Pradze drużyna szykuje się do kolejnych zawodów. W listopadzie zagra w Olsztynie.

AFERA PEGASUSA TO AFERA WATERGATE DO POTĘGI ENTEJ! | LUBECKA, WYSOCKA-SCHNEPF