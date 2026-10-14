Szuwary Ostrzeszów ze srebrem w Pradze! To największy sukces w historii klubu

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-10-14 9:32

Siedem zwycięstw, jedna porażka i srebrny medal. Szuwary Ostrzeszów zajęły drugie miejsce na międzynarodowym turnieju hokeja podwodnego Pragadise 2026. Lepsza była tylko drużyna Berlin Bears. To najlepszy wynik w całej historii ostrzeszowskiego klubu.

Uśmiechnięci zawodnicy Szuwarów Ostrzeszów na basenie w Pradze. O sukcesie klubu przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: Szuwary Ostrzeszów - klub hokeja podwodnego/ Facebook

Szuwary mają powody do świętowania. Z Pragi przywiozły srebro, zostawiając za sobą między innymi drużyny z Budapesztu, Monachium, Pragi, Pilzna i Wrocławia. W całym turnieju wygrały siedem spotkań. Tylko raz musiały uznać wyższość rywali.

Na drodze do złota stanęła ekipa Berlin Bears. W jej składzie grali reprezentanci Turcji, Słowenii i Niemiec. Ostrzeszowska drużyna zakończyła rywalizację na drugim miejscu i zapisała najlepszy wynik w swojej historii.

„Cały turniej zakończyliśmy z bilansem 7 zwycięstw i jednej porażki, i tym samym osiągnęliśmy największy sukces w historii klubu i chyba również w historii polskiego hokeja podwodnego na arenie międzynarodowej” - czytamy na facebookowym profilu klubu.

Turniej rozegrano 10 października na praskim basenie Šutka. Była to już siódma edycja Pragadise Cup. Przyjechało ponad stu hokeistów z różnych części Europy. Rywalizowano w dwóch kategoriach: OPEN, dla drużyn męskich i mieszanych, oraz kobiecej. To jeden z dwóch największych turniejów hokeja podwodnego w Czechach.

Na turniej pojechało szesnastu zawodników Szuwarów. Po sukcesie w Pradze drużyna szykuje się do kolejnych zawodów. W listopadzie zagra w Olsztynie.

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