Ogień w lesie? Strażacy apelują o ostrożność. Po deszczach jest lepiej, ale zagrożenie może wrócić

Kilka dni deszczu pomogło lasom. Ściółka jest bardziej wilgotna, więc ryzyko pożaru jest teraz mniejsze. Strażacy z Ostrzeszowa podkreślają jednak, że to może szybko się zmienić. Wystarczy kilka gorących dni bez opadów i las znów będzie bardzo suchy.

Dlatego trzeba pamiętać o zasadach bezpieczeństwa.

W odległości 100 metrów od granicy lasu niedopuszczalne jest wykonywanie czynności mogących wywołać pożar. Rozniecanie ognia w takich miejscach jest możliwe po konsultacji z właścicielem lub zarządcą lasu, gdzie on wyznaczy nam miejsce, w którym możemy palić ognisko i określi zasady bezpieczeństwa - mówi Noemi Biel ze straży pożarnej w Ostrzeszowie.

Strażacy przypominają też o papierosach. W lesie nie wolno palić tytoniu poza wyznaczonymi miejscami. Niebezpieczne są też źle ugaszone ogniska. Nawet mała iskra może spowodować pożar.

Jeśli ognisko jest rozpalane legalnie, trzeba dobrze przygotować miejsce. W pobliżu warto mieć wodę albo piasek. Ogniska nie można zostawić bez nadzoru. Po wszystkim trzeba dokładnie zgasić ogień i sprawdzić, czy nic się nie tli.

Jak już mamy wyznaczone miejsce przez zarządcę albo leśniczego, zabezpieczamy palenisko w odpowiedni sposób. Ściągamy wierzchnią warstwę ściółki na średnicy około metra od ogniska. Mamy też zabezpieczenie przeciwpożarowe, czyli wodę albo piasek do zasypania. Jeśli zauważymy jakikolwiek odłamek czy iskry, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarem, natychmiast reagujemy i gasimy ognisko - dodaje Noemi Biel.

Na ten moment sytuacja w lasach powiatu ostrzeszowskiego jest spokojna. Strażacy apelują jednak, żeby nie tracić czujności.

Na ten moment zagrożenie pożarowe w lasach jest niskie. Po długim okresie suszy sytuacja uległa poprawie i deszcz, który ostatnio spadł, przełożył się na wzrost wilgotności ściółki. To nie zmienia jednak faktu, że nadal trzeba uważać. Jesteśmy tak naprawdę po dwóch, trzech dniach intensywnych opadów. Jeśli przyjdą wyższe temperatury, stopień zagrożenia pożarowego bardzo szybko wzrośnie - mówi Noemi Biel.

A jeśli zauważycie pożar, trzeba od razu dzwonić pod numer 112 albo 998.