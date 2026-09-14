Stare meble, pralka albo dywan? Odbiorą je za darmo. W gminie Kraszewice trwa zbiórka wielkogabarytów

Czas pozbyć się starych mebli, niepotrzebnego sprzętu i innych dużych odpadów. W gminie Kraszewice rusza ich bezpłatna zbiórka. Odbiór potrwa do 21 września.

Jutro odpady zostaną odebrane w Kuźnicy Grabowskiej i na osiedlu Słonecznym. Dzień później samochód pojawi się w Głuszynie i Głuszynie Tułazy, a także na ulicach Głuszyńskiej, Leśnej, Młyńskiej, Polnej i Zielonej w Kraszewicach.

W czwartek, 17 września, zbiórka obejmie Mączniki oraz ulice Wieluńską i Kaliską w Kraszewicach. W piątek odpady zostaną odebrane w Racławicach i Rencie, a także ze wszystkich nieruchomości, do których trudno dojechać. Akcja zakończy się w poniedziałek, 21 września, w Jeleniach, Jeziorkach i Jaźwinach.

Przed posesję można wystawić między innymi stare meble, dywany, wykładziny, drzwi i okna z szybami. Odbierane będą także zużyte telewizory, lodówki, pralki, odkurzacze, złom, baterie, akumulatory oraz opony.

Odpady trzeba przygotować do godziny 6:00 i ustawić przy drodze dojazdowej, w dobrze widocznym miejscu. Należy je także wyraźnie oznaczyć, na przykład kartką z informacją, że są przeznaczone do zabrania.

Samochód nie odbierze między innymi gruzu, kamieni, ubrań, leków, luźnego szkła i materiałów budowlanych. Nie można wystawiać także opakowań po farbach i olejach, świetlówek, eternitu, papy, styropianu ani zwykłych odpadów komunalnych. Pełna rozpiska i wszystkie szczegóły są też na stronie gminy.

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