Ostrzeszów. 15-latek groził nauczycielowi. Policja zabezpieczyła nóż!

2026-10-16 9:33

Groził nauczycielowi i straszył, by następnego dnia nie przychodził do szkoły. 15-latek - z jednej ze szkół średnich w Ostrzeszowie zatrzymany przez policję. Chłopakiem zajmie się teraz Sąd Rodzinny.

Nóż
Autor: Pixabay.com Zdjęcie poglądowe noża

Chwile grozy w jednej ze szkół średnich w Ostrzeszowie.

15-latek groził nauczycielowi i straszył, by nie przychodził do szkoły w kolejnym dniu. Chłopaka zatrzymała policja. Teraz zajmie się nim Sąd Rodzinny.

Podczas zajęć szkolnych w jednej ze szkół ponadpodstawowych 15-letni uczeń kierował groźby wobec 45-letniego nauczyciela, zapowiadając użycie niebezpiecznego narzędzia. Chłopak szukał go w plecaku, jednak nie miał przy sobie takiego przedmiotu. Zagroził również nauczycielowi, aby następnego dnia nie przychodził do szkoły.

Policjanci zatrzymali nieletniego i powiadomili jego opiekuna prawnego. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania, w pokoju 15-latka, ujawniono nóż.

Przeprowadzono również badania na obecność alkoholu i środków odurzających.

Mówi Radiu ESKA Magdalena Domeredzka, rzeczniczka komendy w Ostrzeszowie.

Chłopak swoje zachowanie tłumaczył żartem. Teraz, już nie na żarty, poniesie konsekwencje swojego zachowania.

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