Ostrzeszów. 15-latek groził nauczycielowi. Policja zabezpieczyła nóż!

Chwile grozy w jednej ze szkół średnich w Ostrzeszowie.
15-latek groził nauczycielowi i straszył, by nie przychodził do szkoły w kolejnym dniu. Chłopaka zatrzymała policja. Teraz zajmie się nim Sąd Rodzinny.
Podczas zajęć szkolnych w jednej ze szkół ponadpodstawowych 15-letni uczeń kierował groźby wobec 45-letniego nauczyciela, zapowiadając użycie niebezpiecznego narzędzia. Chłopak szukał go w plecaku, jednak nie miał przy sobie takiego przedmiotu. Zagroził również nauczycielowi, aby następnego dnia nie przychodził do szkoły.
Policjanci zatrzymali nieletniego i powiadomili jego opiekuna prawnego. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania, w pokoju 15-latka, ujawniono nóż.
Przeprowadzono również badania na obecność alkoholu i środków odurzających.
Mówi Radiu ESKA Magdalena Domeredzka, rzeczniczka komendy w Ostrzeszowie.
Chłopak swoje zachowanie tłumaczył żartem. Teraz, już nie na żarty, poniesie konsekwencje swojego zachowania.