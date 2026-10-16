Ostrzeszów. 15-latek groził nauczycielowi. Policja zabezpieczyła nóż!

Podczas zajęć szkolnych w jednej ze szkół ponadpodstawowych 15-letni uczeń kierował groźby wobec 45-letniego nauczyciela, zapowiadając użycie niebezpiecznego narzędzia. Chłopak szukał go w plecaku, jednak nie miał przy sobie takiego przedmiotu. Zagroził również nauczycielowi, aby następnego dnia nie przychodził do szkoły.

Policjanci zatrzymali nieletniego i powiadomili jego opiekuna prawnego. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania, w pokoju 15-latka, ujawniono nóż.

Przeprowadzono również badania na obecność alkoholu i środków odurzających.