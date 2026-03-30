Śmiertelny wypadek na DK11 w Rogaszycach. Nie żyje 17-latek

Jagoda Mośpan
2026-03-30 18:28

Policja wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło dziś po południu w Rogaszycach na krajowej „jedenastce”. W zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem zginął 17-latek.

Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie/ Facebook

Do zdarzenia doszło około godziny 14:55 na drodze krajowej nr 11 w Rogaszycach. Zderzyły się tam samochód osobowy i motocykl. 

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 59-letnia mieszkanka Ostrzeszowa, kierująca samochodem marki Renault, podczas włączania się do ruchu nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocykliście, który jechał prawidłowo.

W wyniku zderzenia 17-letni motocyklista, również mieszkaniec Ostrzeszowa, poniósł śmierć na miejscu.

Dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku są teraz wyjaśniane przez policję.

Przeczytaj także:
Radni podjęli decyzję. Kobyla Góra chce zostać miastem
Quiz. Polskie piosenki o wiośnie. Komplet punktów tylko dla prawdziwych melomanów
Pytanie 1 z 12
"Wiosna, ach to ty", to jeden z najpopularniejszych utworów o wiośnie. Kto go wykonywał?