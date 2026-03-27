Radni podjęli decyzję. Kobyla Góra chce zostać miastem

Radni podjęli decyzję. Kobyla Góra wystąpi z wnioskiem o nadanie miejscowości statusu miasta. Uchwała została przyjęta po przeprowadzeniu konsultacji społecznych wśród mieszkańców.

W głosowaniu udział wzięło 829 osób z ponad 6 tysięcy uprawnionych. Większość była „za”. Pomysł poparło 472 mieszkańców, przeciw było 290 osób, a 13 nie miało zdania. W samej Kobylej Górze wynik był niemal remisowy - 215 osób było „za”, a 214 „przeciw”.

Konsultacje miały charakter opinii. Nie były wiążące, ale pokazały, co myślą mieszkańcy. Na tej podstawie radni podjęli decyzję o dalszym kroku.

Podczas wczorajszej sesji głos zabrał też wójt, który przekonywał radnych, że to dobry moment na taki krok. Podkreślał, że zmiana ma charakter głównie administracyjny i nie oznacza dodatkowych kosztów dla mieszkańców.

Stoimy przed wyjątkową okazją, momentem, gdzie możemy pomyśleć o naszej przyszłości. Chciałbym, aby nasza gmina się rozwijała. Po to mieszkańcy, myślę, mi zaufali i obdarzyli prawie 70-procentowym zaufaniem, abym dalej naszą gminę razem z państwem rozwijał. Nie wiąże się to z kosztami dla mieszkańców - mówił wójt gminy, Wiesław Berski.

Nie wszyscy radni byli jednak przekonani. Pojawiły się pytania o koszty i tempo działania. Dyskusja dotyczyła też petycji składanych przez mieszkańców oraz ewentualnych zmian granic i kosztów geodezyjnych. Jeden z radnych zwracał uwagę na podziały wśród mieszkańców i brak szczegółowych analiz.

Dlaczego tak bardzo się spieszymy, żeby to było teraz, a nie możemy poczekać rok czasu, żeby ustalić to na spokojnie z mieszkańcami? Żeby nie było tych wszystkich skarg, petycji i całego zamieszania wokół tej sprawy. Powinniśmy wyjaśnić wątpliwości, pokazać konkretne koszty i spróbować dojść do porozumienia, żeby przynajmniej część tych problemów rozwiązać, zanim podejmiemy ostateczną decyzję - mówił radny Konrad Żarowski.

Ostatecznie jednak większość rady zdecydowała o przyjęciu uchwały. „Za” było 10 radnych, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymał się od głosu”.

Teraz dokumenty trafią do wojewody, a następnie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostateczną decyzję podejmie rząd. Jeśli będzie pozytywna, Kobyla Góra może odzyskać prawa miejskie już od 2027 roku.