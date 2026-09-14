Smaki Jesieni wracają na Koniec Świata. Już w niedzielę jubileuszowa edycja festiwalu

W niedzielę kierunek - Koniec Świata! 20 września w gminie Kraszewice odbędzie się 10. edycja „Smaków Jesieni”. Będzie sport, wspólna biesiada, muzyka i jesienne jedzenie.

Wszystko ruszy w południe. O 12:00 wystartuje bieg dla dzieci. O 13:00 na trasę ruszą uczestnicy biegu głównego i marszu nordic walking.

Później będzie już przede wszystkim smacznie. O 14:00 rozpocznie się wspólna biesiada. Koła Gospodyń Wiejskich przygotują jesienne potrawy. Będą też degustacje, regionalne wyroby, stoiska i atrakcje dla dzieci.

Jak ktoś lubi pobiegać, zapraszamy. Jak ktoś lubi dobrze zjeść, również zapraszamy. Jak ktoś lubi posłuchać dobrej, ludowej muzyki, też serdecznie zapraszamy - mówi Aleksandra Łuszczek ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice.

Nie zabraknie też muzyki. Na scenie pojawią się Orkiestra Dęta przy OSP Kraszewice, Zaprośnianki i Kuźniczanie. O 16:00 wystąpi Estrada Regionalna „Równica” im. Renaty Ciszewskiej, a o 17:00 zacznie się zabawa z zespołem Meggi.

Tegoroczna edycja jest jubileuszowa. Smaki Jesieni odbędą się na Końcu Świata już po raz dziesiąty.

Jest ten klimat leśny, jest taka swoboda. Zarówno dzieci, jak i starsze osoby super się czują na takim festiwalu - dodaje Aleksandra Łuszczek.

Smaki Jesieni na Końcu Świata już w najbliższą niedzielę. Start o 12:00. Wstęp jest wolny.

Autor: Urząd Gminy Kraszewice/ Facebook

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