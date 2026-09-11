Ponad 650 wierszy powalczy o nagrody. Konkurs Poetycki imienia Stanisława Czernika ma już 40 lat

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-09-11 12:31

217 osób i ponad 650 wierszy. Tak wygląda tegoroczna edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Stanisława Czernika w Ostrzeszowie. To edycja wyjątkowa, bo konkurs świętuje 40-lecie. Oficjalne wyniki poznamy 26 września.

Stalówka pióra leżąca na odręcznie zapisanym liście. O konkursie poetyckim przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: Carola68/ Pixabay.com

Każda osoba mogła przesłać trzy wiersze. Do Ostrzeszowa dotarło 217 takich zestawów, czyli w sumie ponad 650 prac. Zgłoszenia przyszły z różnych stron Polski, ale także z zagranicy.

Wiersze zostały zakodowane i podpisane specjalnymi godłami. Dzięki temu jury nie wiedziało, kto jest ich autorem. Prace oceniali Bolesław Grobelny, Tomasz Gruchot i Piotr Fołczyński.

Nagrody zostaną przyznane w trzech grupach wiekowych: do 15 lat, od 16 do 20 lat oraz powyżej 20 lat. Będzie też nagroda specjalna za wiersz o Stanisławie Czerniku lub ziemi ostrzeszowskiej. Jury może przyznać również dodatkowe wyróżnienia.

Na najlepszych czekają nagrody pieniężne. Ich łączna pula to około 10 tysięcy złotych. Laureaci otrzymają także dyplomy, a nagrodzone i wyróżnione wiersze trafią do specjalnego tomiku. Ten konkurs jest takim pomnikiem poety, który jest zbudowany z wierszy, jest napisany poezją - mówi dyrektor biblioteki w Ostrzeszowie, Dorota Owczarczak.

Konkurs nie był regularnie organizowany z racji finansów. Teraz staramy się co trzy lata zapraszać poetów do Ostrzeszowa, aby przesyłali swoją poezję i uczcili pamięć Stanisława Czernika. Tegoroczna odsłona konkursu jest czternastą w historii - dodaje dyrektor.

Nazwiska zwycięzców zostaną oficjalnie ogłoszone podczas gali finałowej. Ta odbędzie się w sobotę, 26 września, w Ostrzeszowskim Centrum Kultury.

Finał konkursu będzie też częścią obchodów 80-lecia biblioteki w Ostrzeszowie. Po gali będzie wystawa, zwiedzanie biblioteki i urodzinowy tort.

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