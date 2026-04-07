Rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie ostrzeszowskim. Kto musi się stawić?

Dziś, w powiecie ostrzeszowskim ruszyła kwalifikacja wojskowa. Przed komisją stawiają się głównie mężczyźni urodzeni w 2007 roku, ale też starsi, osoby z roczników 2002-2006, które nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wezwania kierowane są również do kobiet urodzonych w latach 1999-2007, które kończą naukę w zawodach przydatnych dla armii, np. medycznych czy psychologicznych. Do kwalifikacji mogą przystąpić także ochotnicy oraz osoby z czasową kategorią niezdolności, którym upływa termin orzeczenia.

Kwalifikacja wojskowa to obowiązkowa procedura. Każda osoba przechodzi badanie lekarskie i dostaje kategorię zdolności do służby. To nie jest powołanie do wojska. Chodzi o ocenę zdrowia i wpisanie do ewidencji wojskowej.

W powiecie ostrzeszowskim kwalifikacja potrwa do 22 kwietnia. Odbywa się w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 31, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Na komisję trzeba zabrać dowód osobisty, a także dokumenty potwierdzające wykształcenie i - jeśli ktoś ma - dokumentację medyczną. Osoby ubiegające się o zmianę kategorii powinny dodatkowo dostarczyć zaświadczenie lekarskie o zmianach w stanie zdrowia.

I co ważne, obwieszczenie wojewody jest traktowane jak wezwanie. To znaczy, że nawet jeśli ktoś nie dostał listu, i tak ma obowiązek się stawić.

Brak obecności bez ważnego powodu może skończyć się grzywną, a nawet doprowadzeniem przez policję.