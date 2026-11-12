Rodzina potrzebuje wsparcia? To ostatni moment, by zgłosić ją do Szlachetnej Paczki w powiecie ostrzeszowskim

Co trafi do paczki? To zależy od tego, czego brakuje danej rodzinie. Wolontariusze odwiedzają zgłoszone osoby i pytają je wprost, czego potrzebują. W sobotę, 14 listopada, ma ruszyć Baza Rodzin. To z niej darczyńcy wybiorą, komu przygotują paczkę.

W powiecie ostrzeszowskim to już ostatni dzwonek na zgłoszenia. Ośrodki pomocy społecznej wskazały już rodziny, którym przydałoby się wsparcie. Teraz wolontariusze czekają na zgłoszenia od mieszkańców. Każdy dzień się liczy, bo trzeba jeszcze zdążyć z wizytą.

Ważne jest, żeby pamiętać o tym, że rodzina nie może zgłosić się do Szlachetnej Paczki sama. Musi to zrobić osoba z zewnątrz, może to być sąsiad, sąsiadka, ciocia, wujek lub ktoś z dalszej rodziny […]. Jeśli już od dłuższego czasu ktoś ma daną rodzinę na myśli, to dobrze, żeby to w najbliższym czasie zrobił, żebyśmy po prostu zdążyli tą rodzinę odwiedzić. […] Tam jest potrzebna oczywiście zgoda rodziny zgłaszanej. […] W Szlachetnej Paczce istnieje takie pojęcie „rodzina”, natomiast pomagamy również osobom samotnym, czy to osobom starszym, osamotnionym, również osobom młodym, które tak naprawdę wchodzą dopiero w dorosłość i zostają z tym same, gdzieś tam potrzebują takiej pomocy. Rodziny wielodzietne, gdzie sytuacja finansowa bądź bytowa jest nieciekawa. […] Rodzice samotnie wychowujący dzieci - mówi liderka Szlachetnej Paczki w powiecie ostrzeszowskim, Emilia Piech.

W Szlachetnej Paczce chodzi o to, żeby pomoc coś zmieniła. Wolontariusze pytają, czego rodzinie brakuje i co już robi, żeby stanąć na nogi. Dzięki temu łatwiej ustalić, co naprawdę jej pomoże.

No i jeśli chodzi o takie kryteria wpisujące się w ideę mądrej pomocy, to najchętniej pomagamy rodzinom, które mimo tych trudnych przeżyć i trudnych sytuacji, w jakich się znalazły, starają się w tej rzeczywistości odnaleźć, podejmują działania, które mogą poprawić ich sytuację. I tak naprawdę my musimy widzieć, że oni się starają - dodaje liderka.

Formularz i instrukcja są na stronie Szlachetnej Paczki. Weekend Cudów - w tym roku - odbędzie się 12 i 13 grudnia.

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