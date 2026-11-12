Przedterminowe wybory w Mikstacie. Kiedy mieszkańcy pójdą do urn?

Będą przedterminowe wybory w Mikstacie. To po rezygnacji Henryka Zielińskiego, który kierował gminą od 2014 roku. Na razie jego obowiązki pełni dotychczasowa zastępczyni, Danuta Kamińska.

Mieszkańcy wciąż czekają na datę głosowania.

Trwa proces zmierzający do zarządzenia wyborów przedterminowych burmistrza Mikstatu. Ostatnimi czynnościami w tej sprawie było powiadomienie panią wojewodę o upływie terminu na wniesienie skargi na postanowienie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza, co uruchamia kolejny etap. Kolejny etap to jest wniosek pani wojewody do prezesa Rady Ministrów o zarządzenie wyborów przedterminowych. No i obecnie oczekujemy już na ten ruch, który będzie zakończony zarządzeniem wyborów przedterminowych przez prezesa Rady Ministrów. Gdy tylko to nastąpi, uruchomi się kalendarz czynności wyborczych - mówi Komisarz Wyborczy w Kaliszu, Adam Plichta.

Wybory muszą odbyć się w ciągu 3 miesięcy od wygaśnięcia mandatu.