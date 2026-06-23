Przygodzice zapraszają na spacery wokół Glinianki. To gratka dla miłośników przyrody

Glinianka znajduje się w Przygodzicach i jest jednym z miejsc związanych z przyrodą Doliny Baryczy. Wokół stawu przygotowano ścieżkę edukacyjną z tablicami informacyjnymi, drewnianą kładkę oraz podesty widokowe. Są tu też altany i miejsce na ognisko.

Od kwietnia do października odbywają się tu spacery przyrodnicze z przewodnikiem. Organizowane są dla grup, od 20 do 40 osób. Trzeba się wcześniej zapisać. Można to zrobić - bezpośrednio - w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach.

Glinianka to jest przede wszystkim łowisko, wokół którego odnowiono i zadbano o tę część estetyczną, przyrodniczą. Znajduje się tam ścieżka edukacyjna dla dzieciaków, znajdują się dwie wiaty, jedna z grillem, tak że można tam spędzać czas wolny. Znajduje się kładka widokowa wzdłuż brzegu. Tak że faktycznie okrążenie tej Glinianki jest bardzo fajnym doświadczeniem takim estetyczno-przyrodniczym - mówi Paweł Marciszewski z Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach.

Przewodnikiem podczas spacerów jest Robert Kaczmarek, dyrektor GOK-u w Przygodzicach.

Przewodnikiem jest Robert Kaczmarek, który jest regionalistą i przede wszystkim pasjonatem ornitologicznym. Jest człowiekiem, który bardzo dużą część swojego życia tej przyrodzie, obserwacji ptaków i fotografii przyrodniczej z nastawieniem na ptaki oddaje - dodaje Paweł Marciszewski.

Nie trzeba jednak czekać na zorganizowany spacer. Glinianka jest dostępna przez cały rok i można - I WARTO - odwiedzić ją także samemu. To opcja na krótki spacer, odpoczynek nad wodą czy obserwację przyrody.