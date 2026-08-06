Prawie 50 tysięcy złotych z budżetu województwa dla powiatu ostrzeszowskiego. Pieniądze trafią do czterech organizacji

Znamy wyniki XIV edycji konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. Pieniądze pochodzą z budżetu województwa wielkopolskiego. Wsparcie dostały cztery organizacje z powiatu ostrzeszowskiego.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrowniki w gminie Grabów nad Prosną dostało 12 tysięcy złotych na organizację Hubertusa. To spotkanie związane z tradycją jeździecką.

10 tysięcy złotych trafi do Koła Gospodyń Wiejskich Niedźwiedź w gminie Ostrzeszów. Koło zorganizuje imprezę „Pierzok łączy pokolenia, wracają dawne wspomnienia”.

OSP w Michałowie w gminie Czajków dostała 12 tysięcy złotych na imprezę „Jesienne potrawy przyprawione tradycją”.

Kolejne 12 tysięcy złotych otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kraszewice. Za te pieniądze zorganizuje „Festiwal Smaki Jesieni na Końcu Świata”.

W sumie do powiatu ostrzeszowskiego trafi 46 tysięcy złotych. Każda z czterech organizacji dostała tyle, o ile wnioskowała.

Nie wszystkie pomysły otrzymały jednak wsparcie. Pieniędzy nie dostała OSP w Bierzowie w gminie Kobyla Góra. Jej oferta była poprawna, ale zabrakło punktów.

Cztery inne wnioski z powiatu zostały odrzucone z powodów formalnych. Złożyły je KGW Jaźwiny, OSP w Czajkowie, Ludowy Zespół Sportowy w Siedlikowie oraz OSP w Niedźwiedziu.

W całej Wielkopolsce pieniądze dostało 67 projektów. Samorząd województwa przeznaczył na nie prawie 699 tysięcy złotych.