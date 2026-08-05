Enej i Mezo zagrają w Grabowie nad Prosną. W planie dwa dni plenerowych atrakcji

Grabów nad Prosną obchodzi 610 lat od nadania praw miejskich. Z tej okazji odbędzie się duża impreza. Dni miasta zostaną połączone z dożynkami powiatowo-gminnymi.

Wszystko już 22 i 23 sierpnia na stadionie miejskim w Grabowie nad Prosną.

Pierwszy dzień rozpocznie się w sobotę o godzinie 18.00. Na początek będą występy lokalnych wokalistów i tancerzy.

O godzinie 20.00 zagra zespół Enej. Po koncercie będzie impreza z DJ-em Petersonem.

W niedzielę odbędą się dożynki. O godzinie 14.00 w klasztorze rozpocznie się msza. Godzinę później wyruszy korowód dożynkowy. Później przyjdzie czas na obrzęd dożynkowy i występ zespołu Doruchowianie.

Od godziny 17.00 na scenie będą pojawiać się lokalni artyści. Zagra orkiestra dęta Don Bosco. Wystąpi także Chór Stacja Bukownica.

Gwiazdą niedzielnego wieczoru będzie Mezo. Jego koncert rozpocznie się o godzinie 21.00.

Będą także dodatkowe atrakcje. W planie są lokalne przysmaki, stoiska kół gospodyń wiejskich, dmuchańce i wesołe miasteczko.

Autor: Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną/ Materiały prasowe