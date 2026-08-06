80 lat biblioteki w Ostrzeszowie. Będzie tort, recital Olgi Bończyk i ... wiele więcej

Biblioteka w Ostrzeszowie ma już 80 lat. Powstała we wrześniu 1946 roku.

Jak urodziny, to powinny być huczne. Zwłaszcza gdy mówimy o osiemdziesięciolatce. Nasza biblioteka jest jednak przewrotna, bo czuje się coraz młodziej i działa coraz prężniej. Zespół jest pełen energii, a wspierają nas także osoby, które chcą zrobić coś dla mieszkańców. To osiemdziesięciolatka młoda duchem - mówi dyrektor biblioteki, Dorota Owczarczak.

Główne obchody odbędą się w sobotę, 26 września. Biblioteka połączy swoje urodziny z finałem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Stanisława Czernika. Od pierwszej edycji konkursu mija w tym roku 40 lat.

Gala odbędzie się w Ostrzeszowskim Centrum Kultury. Laureaci odbiorą nagrody i przeczytają wybrane przez siebie wiersze. Wystąpi także aktorka i wokalistka Olga Bończyk.

Gala finałowa konkursu Czernika będzie dobrą okazją, żeby wspólnie świętować 40-lecie konkursu i 80-lecie biblioteki. Przypomnimy postać Stanisława Czernika, opowiemy o historii konkursu i wręczymy nagrody. Laureaci przeczytają wybrane przez siebie wiersze. Będzie też recital aktorki i wokalistki Olgi Bończyk - dodaje dyrektor.

Po gali świętowanie przeniesie się do biblioteki. Będzie można zajrzeć do środka i zobaczyć, jak placówka zmieniła się przez ostatnie lata. Na gości będzie czekał urodzinowy tort. Każdy, kto tego dnia pojawi się w centrum kultury lub bibliotece, dostanie też prezent. Co to będzie? To niespodzianka.

W planie jest też wystawa zdjęć. Pokaże historię biblioteki i poprzednie edycje konkursu czernikowskiego. Powstanie również specjalny folder z okazji jubileuszu.

Biblioteka będzie świętować przez cały wrzesień.

17 września zapraszamy na spotkanie autorskie z Maciejem Siembiedą. To nagradzany autor kryminałów, ciekawa i nietuzinkowa postać - mówi dyrektor.

I na tym nie koniec. Biblioteka szykuje kolejne atrakcje, ale na razie nie zdradza szczegółów. To niespodzianka.