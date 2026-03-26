Powiat podsumował inwestycje w 2025 roku. Miliony na szpital i DPS-y. Ale nie tylko

Powiat ostrzeszowski podsumował inwestycje zrealizowane w 2025 roku. Jednym z największych zadań była rozbudowa szpitala. Pierwszy etap kosztował 5 mln 432 tys. zł, z czego 3 mln 920 tys. zł to dofinansowanie. Drugi etap już trwa - jego wartość to 12 mln 598 tys. zł. Zakończenie planowane jest 2 grudnia 2026 roku.

Pieniądze trafiły też do domów pomocy społecznej. Na prace w placówkach w Kobylej Górze, Kochłowach i Marszałkach przeznaczono łącznie ponad 1 mln zł. Wykonano m.in. instalacje przeciwpożarowe, wymianę systemów alarmowych oraz inne prace techniczne.

Dodatkowo w DPS w Marszałkach zrealizowano kolejne zadanie za 498 tys. zł. W jego ramach zmodernizowano windę, wykonano schody oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

W Grabowie-Wójtostwie przeprowadzono termomodernizację budynku Obwodu Drogowego. Koszt inwestycji wyniósł 388 tys. zł.

Samorząd w planach ma już kolejne zadania. Chodzi między innymi o montaż wiat przystankowych z informacją turystyczną na terenie powiatu. Wartość projektu to 384 tys. zł, a realizacja ma rozpocząć się - właśnie - w tym roku.

Zaplanowano też inwestycje dla osób z niepełnosprawnościami. To zadania w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami, finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podjazd przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrzeszowie kosztuje 52 tys. zł, z czego 18,2 tys. zł to dofinansowanie. Montaż platformy między budynkami urzędów to wydatek 52 tys. 890 zł, w tym 18 tys. 511 zł 50 gr dofinansowania.

W planach są też projekty dla młodzieży. Jeden z nich dotyczy zdrowia psychicznego. Jego wartość to 126 tys. zł, z czego prawie całość stanowi dofinansowanie. W ramach tego zadania zaplanowano warsztaty dla uczniów liceów, spotkania dla rodziców i nauczycieli oraz indywidualne konsultacje dla młodzieży.

Drugi projekt dotyczy szkolnictwa zawodowego - jego wartość to 621 tys. zł. Obejmuje szkoły średnie w Ostrzeszowie. Uczniowie i nauczyciele wezmą udział w szkoleniach, a pracownie zostaną doposażone w nowy sprzęt. Chodzi m.in. o kierunki takie jak rachunkowość, grafika komputerowa, mechatronika i elektryka.

Oba projekty będą realizowane w tym i przyszłym roku.