Porodówka w Ostrzeszowie nie wróci? Jest oficjalna odpowiedź szpitala

Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia oficjalnie potwierdziło informacje dotyczące przyszłości porodówki. Od 1 lipca 2026 roku szpital przestanie realizować świadczenia w zakresie położnictwa oraz neonatologii.

Jak wyjaśnia zarząd szpitala, decyzję podjęto po analizie sytuacji kadrowej, demograficznej, organizacyjnej i finansowej placówki. Kluczowym argumentem miało być bezpieczeństwo pacjentek i noworodków oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby lekarzy i personelu medycznego przez całą dobę.

Szpital podkreśla jednak, że nie rezygnuje z opieki nad kobietami. Nadal działać będzie poradnia ginekologiczno-położnicza. Kontynuowane ma być również leczenie ginekologiczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym hospitalizacje i zabiegi ginekologiczne.

Władze OCZ tłumaczą, że celem zmian jest dostosowanie działalności placówki do obecnych realiów demograficznych i kadrowych, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pacjentek oraz stabilnego funkcjonowania całego szpitala.

Przypomnijmy, że położnictwo i neonatologia były wcześniej czasowo zawieszone. Teraz szpital oficjalnie poinformował, że od 1 lipca świadczenia w tych zakresach nie będą już realizowane.

W ostatnich latach rodzi się także coraz mniej dzieci. Coraz więcej przyszłych mam decyduje się również na poród w innych szpitalach, między innymi w Ostrowie.