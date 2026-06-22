Ponad tysiąc kontroli i cztery osoby po alkoholu. Policyjna akcja na drogach powiatu

19 czerwca policjanci z Ostrzeszowa prowadzili działania związane z europejską akcją ROADPOL „Alcohol & Drugs”. Przez kilka godzin sprawdzali trzeźwość kierowców na drogach powiatu ostrzeszowskiego. Łącznie skontrolowano ponad tysiąc osób.

Mimo wielu apeli i regularnych kontroli, nie wszyscy wsiedli za kierownicę lub na rower na trzeźwo.

Pierwsza taka sytuacja miała miejsce o 6:20 na ulicy Grabowskiej w Ostrzeszowie. Policjanci zatrzymali 32-letniego mieszkańca powiatu wieruszowskiego, który jechał oplem. Badanie wykazało, że wcześniej pił alkohol. Mężczyzna stracił prawo jazdy, a jego sprawą zajmie się sąd.

Niecałe pół godziny później, również na ulicy Grabowskiej, zatrzymano motocyklistę. 43-letni mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego „wydmuchał” 0,3 promila. W tym przypadku również zatrzymano prawo jazdy. O dalszych konsekwencjach zdecyduje sąd.

Tego samego dnia policjanci zatrzymali także dwóch rowerzystów. Pierwszy wpadł około 7:40 w Marszałkach. 69-letni mieszkaniec gminy Grabów nad Prosną jechał rowerem po alkoholu. Dostał mandat w wysokości 2500 złotych.

Drugi rowerzysta został zatrzymany po południu w Rogaszycach. Był to 42-letni mieszkaniec powiatu ostrzeszowskiego. Badanie wykazało, że miał ponad 3 promile. Także dostał mandat w wysokości 2500 złotych.

Akcja ROADPOL „Alcohol & Drugs” była prowadzona na drogach całej Europy od 15 do 21 czerwca. Jej celem było sprawdzenie trzeźwości kierowców i rowerzystów oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Policja cały czas apeluje: Jeżeli piłeś alkohol - nie wsiadaj za kierownicę.