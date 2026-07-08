Matura 2026. Są wyniki z powiatu ostrzeszowskiego. Zdało 85 procent maturzystów

Jagoda Mośpan
Jagoda Mośpan
2026-07-08 13:30

Maturzyści z powiatu ostrzeszowskiego poznali już wyniki tegorocznych egzaminów. Świadectwo dojrzałości zdobyło 383 z 452 osób. To oznacza, że maturę zdało 85 procent zdających.

Maturzyści piszący egzamin w sali gimnastycznej. O wynikach matur w powiecie ostrzeszowskim przeczytasz na Eska Ostrzeszów.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI matura

Są już oficjalne wyniki matur w szkołach prowadzonych przez powiat ostrzeszowski. Dane opublikowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu.

Do wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiły 452 osoby. Świadectwo dojrzałości otrzymało 383 maturzystów. Oznacza to, że zdawalność w powiecie wyniosła 85 procent. To wynik wyższy od średniej krajowej, która w tym roku osiągnęła 81,1 procent.

Najlepiej poradziło sobie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. Maturę zdało tam 129 z 133 osób, co daje 97 procent zdawalności.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2 egzamin zdało 45 z 61 maturzystów. Zdawalność wyniosła tam 74 procent.

W Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 świadectwo dojrzałości zdobyły 83 ze 118 osób. To 70 procent zdawalności.

Bardzo dobry wynik osiągnęło także Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2. Maturę zdało tam 119 ze 129 uczniów, co daje 92 procent.

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