Matura 2026. Są wyniki z powiatu ostrzeszowskiego. Zdało 85 procent maturzystów

Są już oficjalne wyniki matur w szkołach prowadzonych przez powiat ostrzeszowski. Dane opublikowała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu.

Do wszystkich wymaganych egzaminów przystąpiły 452 osoby. Świadectwo dojrzałości otrzymało 383 maturzystów. Oznacza to, że zdawalność w powiecie wyniosła 85 procent. To wynik wyższy od średniej krajowej, która w tym roku osiągnęła 81,1 procent.

Najlepiej poradziło sobie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. Maturę zdało tam 129 z 133 osób, co daje 97 procent zdawalności.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół nr 2 egzamin zdało 45 z 61 maturzystów. Zdawalność wyniosła tam 74 procent.

W Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 świadectwo dojrzałości zdobyły 83 ze 118 osób. To 70 procent zdawalności.

Bardzo dobry wynik osiągnęło także Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2. Maturę zdało tam 119 ze 129 uczniów, co daje 92 procent.