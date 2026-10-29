Tu książka to dopiero początek. Młodzieżowy Klub Miłośników Książki w Ostrzeszowie ma trzy lata

Wszystko zaczęło się od rozmów o książkach. Trzy lata temu powstał z nich klub dla młodych.

Zauważyłam, że młodzież przychodzi do biblioteki. Często rozmawialiśmy o książkach i widziałam, że młodzi chcą o nich dyskutować. W bibliotece działał już klub książki dla dorosłych, dużo działo się też dla dzieci i seniorów. Czułam, że młodzieży brakuje własnego miejsca. Dlatego trzy lata temu postanowiłam założyć klub. Na pierwsze spotkanie przyszło sześć dziewczyn. Przez ten czas bywało nas więcej i mniej, ale zawsze udawało nam się porozmawiać o książkach. Cieszę się, że klub tak prężnie działa już od trzech lat - mówi bibliotekarka, Paulina Drożak.

Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku, trzy lata temu. Klub spotyka się mniej więcej raz w miesiącu. W tym czasie odbyły się około 33 spotkania, a młodzi przeczytali mniej więcej dwa razy tyle książek.

Lektura jest (tylko) początkiem rozmowy, ale nie jedynym tematem.

Książka jest doskonałym punktem wyjścia do rozmowy, ale nie zatrzymujemy się tylko na niej. Rozmawiamy o różnych tematach, jemy coś dobrego i wychodzimy poza bibliotekę. Byliśmy na targach książki w Krakowie i na wycieczce w Warszawie, organizujemy też pikniki. Staramy się dopasować jedzenie do lektury. Jeśli książka dotyczy Azji, próbujemy azjatyckich potraw, a gdy bohaterka lubi kokosowe ciasteczka, przygotowujemy je na spotkanie. W grudniu zawsze wspólnie pieczemy i ozdabiamy pierniki - dodaje Paulina Drożak.

Klub jest otwarty dla nowych osób, a dołączyć można w każdej chwili.

Największym plusem tego klubu są ludzie, którzy na niego przychodzą. To wspaniali młodzi ludzie, otwarci na nowe książki i rozmowy o nich, ale też na drugą osobę. Widzę, jak rodzą się przyjaźnie i nowe znajomości. Mam nadzieję, że tak będzie dalej - mówi bibliotekarka.

Kolejne spotkanie Młodzieżowego Klubu Miłośników Książki 24 listopada o godz. 15:00. Tym razem młodzi porozmawiają o „Folwarku zwierzęcym” i książce Anieli Kolińskiej „Genevieve nie mówiła wszystkiego”. Wstęp jest wolny.

KLUB MIŁOŚNIKÓW KRYMINAŁÓW