W tym roku urząd miał na taką pomoc około 2 mln zł. Rok temu było to ponad 5 mln zł.

W tym roku dysponowaliśmy tylko i wyłącznie algorytmem, który wyniósł niecałe 600 tys. zł, jak również środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego. To są środki unijne w granicach 1,3 mln zł. W porównaniu do roku 2025 widzimy dosyć znaczną dysproporcję. […] Do końca września tego roku zaktywizowaliśmy 130 osób i wiemy, że w porównaniu do roku ubiegłego to jest tylko jedna trzecia osób, która podlegała aktywizacji w roku 2025 - mówi dyrektor urzędu pracy, Ewa Rycerska.

Na nowe nabory urząd nie ma już pieniędzy.

Już nie dysponujemy, już nie ogłaszamy żadnych naborów w związku z tym, że środki, które są w naszej dyspozycji, zostały w 100 procentach przez nas zaangażowane - dodaje dyrektor.

Pieniędzy było mniej, a część pomocy kosztowała więcej.

Mniejsza liczba środków na aktywizację zawodową przedkłada się na spadek liczby osób aktywizowanych, a niestety poszczególne formy są z roku na rok stosunkowo droższe, bo obserwujemy to przy wzroście ofert szkoleniowych. Ustawa też nakłada na nas podwyższenie wysokości stypendium stażowego i stypendium szkoleniowego, jak również sukcesywnie podnosimy wysokość środków na działalność gospodarczą - mówi Ewa Rycerska.

W tym roku ze staży skorzystało 39 osób. W poprzednich latach było ich ponad 100. Dotację na założenie firmy dostało 26 osób. Wcześniej z takiej pomocy korzystało około 50–60 osób.

Już w pierwszej połowie roku skończył się też nabór na bony na zasiedlenie. To pieniądze dla osób, które przeprowadzają się, żeby podjąć pracę.

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