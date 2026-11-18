To już trzecie takie spotkanie w Kaliszu. Dwa lata temu przyszło ponad 200 osób, a rok temu ponad 180. W sobotę na pytania będzie odpowiadać około dwunastu notariuszy. Będą się zmieniać w ciągu dnia.

Notariusze będą udzielać porad w sprawach spadkowych. Będzie można zapytać o testamenty, dziedziczenie i o to, które sprawy można załatwić u notariusza, a z którymi trzeba iść do sądu. Wyjaśnimy też, ile kosztuje sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia i czym różnią się zwykła darowizna, darowizna z ustanowieniem służebności mieszkania i umowa dożywocia. […] Zdarza się, że rodzice przepisują mieszkanie córce i są przekonani, że ich syn nie będzie miał prawa do zachowku. Takie sytuacje też chcemy wyjaśniać. […] Jeśli sprawa będzie trudna i nie uda nam się odpowiedzieć na pytanie na miejscu, poprosimy o numer telefonu i spróbujemy skontaktować się po Dniu Otwartym Notariatu - mówi Dariusz Rodecki, koordynator akcji w Kaliszu.

A czym notariusz zajmuje się na co dzień? Sporządza akty notarialne, na przykład gdy ktoś sprzedaje mieszkanie albo przekazuje je w darowiźnie. Wyjaśnia też obu stronom, co dla nich oznacza podpisanie umowy.

Notariusz musi być bezstronny. Ma doradzać, wskazywać, co można zrobić, i tłumaczyć zawiłe przepisy prostym językiem. Chodzi o to, żeby klienci wiedzieli, jakie skutki prawne ma to, co podpisują, zwłaszcza w aktach notarialnych. […] U notariusza można podzielić wspólny majątek albo ustanowić rozdzielność majątkową. Cały czas powtarzam, że jest to możliwe, gdy między stronami nie ma sporu. Wiele osób nawet nie wie, że u notariusza można też uregulować sprawę alimentów. Jeśli osoba, która ma je płacić, i osoba, której się one należą, dojdą do porozumienia, mogą załatwić to u notariusza bez czekania na rozprawę - dodaje Dariusz Rodecki.

Na darmową poradę można przyjść w sobotę, 21 listopada, od 10.00 do 16.00. Notariusze będą czekać w sali profesora Glinkowskiego na pierwszym piętrze Uniwersytetu Kaliskiego. Zapisy nie obowiązują.

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